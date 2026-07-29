فاكهة صيفية شهيرة.. لكنها قد تشكل خطرًا على بعض المرضى

10:14 ص

الوكيل الإخباري- أكد استشاري التغذية العلاجية الدكتور بهاء ناجي أن التين الشوكي يمكن تناوله باعتدال من قبل بعض مرضى الكلى، لكنه قد لا يكون مناسبًا لمرضى القصور الكلوي المتقدم، إذ تختلف الكمية المسموح بها بحسب الحالة الصحية ووظائف الكلى. اضافة اعلان





وأوضح أن التين الشوكي يحتوي على البوتاسيوم، الذي قد يؤدي ارتفاع مستوياته في الدم إلى مضاعفات لدى بعض مرضى الكلى، لذلك يُنصح بعدم الإفراط في تناوله واستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية.



وأشار إلى أن التين الشوكي غني بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين C، كما يساعد على ترطيب الجسم، مؤكدًا أن تناوله يجب أن يكون ضمن النظام الغذائي الذي يحدده الطبيب لكل مريض.









