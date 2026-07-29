فاكهة صيفية شهيرة.. لكنها قد تشكل خطرًا على بعض المرضى

وأوضح أن التين الشوكي يحتوي على البوتاسيوم، الذي قد يؤدي ارتفاع مستوياته في الدم إلى مضاعفات لدى بعض مرضى الكلى، لذلك يُنصح بعدم الإفراط في تناوله واستشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية.
وأشار إلى أن التين الشوكي غني بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين C، كما يساعد على ترطيب الجسم، مؤكدًا أن تناوله يجب أن يكون ضمن النظام الغذائي الذي يحدده الطبيب لكل مريض.
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