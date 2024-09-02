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فنجان قهوة صباحي .. كيف يؤثر على صحة دماغك ؟

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 02-09-2024 08:31 ص

الوكيل الإخباري-   يشير الدكتور فلاديمير مارتينوف، أخصائي طب الأعصاب، إلى أن استهلاك القهوة باعتدال له تأثيرات إيجابية مختلفة على أعضاء جسم الإنسان، بما فيها الدماغ.

كيف تؤثر القهوة في الدماغ؟
ويقول: "تؤثر القهوة إيجابيًا في الدماغ عند تناولها باعتدال، حيث تساعد على تحسين الذاكرة قصيرة المدى وزيادة التركيز والانتباه وتحسين المزاج، لأن الكافيين يحفز الجهاز العصبي المركزي".

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد الكافيين على تحسين الحالة المزاجية لأنه يعمل على رفع مستوى الدوبامين والسيروتونين في الجسم، ما يعني أنه يخفض مستوى الإجهاد.

ويضيف: "تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي بدورها تؤثر إيجابيًا في الدماغ وتحميه من التلف".

ووفقًا له، يمكن للشخص تناول 300-400 ملغم (3-4 أكواب من القهوة) من الكافيين دون أي ضرر للصحة، ولكن يجب أن نعلم أن أصناف القهوة مختلفة، ما يعني أن نسبة الكافيين فيها قد تكون متفاوتة.

ويختتم قائلاً: "الجرعة اليومية الآمنة من القهوة هي 1-2 كوب في اليوم. وهذه الكمية قد تكون مفيدة أكثر".

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RT

 
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