فوائد صحية لتوت الزعرور.. تعرفوا إليها

غني بمضادات الأكسدة: يحتوي على البوليفينول التي تحارب الجذور الحرة المرتبطة بأمراض القلب والسكري وشيخوخة الجلد.
مضاد للالتهابات: أظهر فعالية في تقليل الالتهابات في دراسات حيوانية ومخبرية.
خفض ضغط الدم: يُستخدم في الطب الصيني لعلاج ارتفاع الضغط وقد أظهر نتائج واعدة كموسع للأوعية الدموية.
تحسين مستويات الكوليسترول: بفضل محتواه من الفلافونويد والألياف.
دعم الهضم: يساعد في تخفيف الإمساك وتحسين صحة الأمعاء.
مقاومة الشيخوخة: يحمي الجلد من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.
تقليل القلق والتوتر: أظهر تأثيرًا مهدئًا عند استخدامه مع المغنيسيوم.
دعم مرضى قصور القلب: يُستخدم تقليديًا كمكمل مساعد في علاج قصور القلب.
ورغم فوائده، يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه، خاصة لمن يتناولون أدوية قلبية.
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