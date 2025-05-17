السبت 2025-05-17 12:23 م
 

فوائد صحية لتوت الزعرور.. تعرفوا إليها

بلا
تعبيرية
 
السبت، 17-05-2025 12:05 م

الوكيل الإخباري-  يُعرف توت الزعرور البري بغناه بمضادات الأكسدة وقدرته على دعم الصحة العامة، لكن يُحذر من تناوله مع أدوية القلب بسبب احتمال حدوث تفاعلات سلبية، وفقًا لموقع Healthline. إليك أبرز 8 فوائد صحية محتملة له:

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غني بمضادات الأكسدة: يحتوي على البوليفينول التي تحارب الجذور الحرة المرتبطة بأمراض القلب والسكري وشيخوخة الجلد.
مضاد للالتهابات: أظهر فعالية في تقليل الالتهابات في دراسات حيوانية ومخبرية.
خفض ضغط الدم: يُستخدم في الطب الصيني لعلاج ارتفاع الضغط وقد أظهر نتائج واعدة كموسع للأوعية الدموية.
تحسين مستويات الكوليسترول: بفضل محتواه من الفلافونويد والألياف.
دعم الهضم: يساعد في تخفيف الإمساك وتحسين صحة الأمعاء.
مقاومة الشيخوخة: يحمي الجلد من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.
تقليل القلق والتوتر: أظهر تأثيرًا مهدئًا عند استخدامه مع المغنيسيوم.
دعم مرضى قصور القلب: يُستخدم تقليديًا كمكمل مساعد في علاج قصور القلب.


ورغم فوائده، يُنصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه، خاصة لمن يتناولون أدوية قلبية.

 

لبنان 24

 
gnews

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