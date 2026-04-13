فوائد وأضرار الشاي الأخضر
ووفقًا للخبراء، يُعدّ الشاي الأخضر غنيًا بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكينات والبوليفينولات، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات. ولهذا السبب، ارتبط الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما فيها أمراض القلب.
وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر الشاي الأخضر في الدماغ أيضًا، حيث يدعم الوظائف الإدراكية ويحسن التركيز والذاكرة. ويعود ذلك إلى احتوائه على مزيج من الكافيين وحمض الثيانين الأميني، اللذين يمنحان تأثيرًا أخف مقارنة بالقهوة.
كما يشير الخبراء إلى أن الشاي الأخضر يعزز عملية الأيض بشكل معتدل، خاصة عند دمجه مع النشاط البدني. ومع ذلك، تبقى مساهمته في إنقاص الوزن محدودة، ولا يمكن أن تحل محل النظام الغذائي المتوازن وممارسة الرياضة.
ومن الفوائد المحتملة للبشرة، أنه يساعد، بفضل مضادات الأكسدة، على تقليل أضرار الأشعة فوق البنفسجية والالتهابات.
ورغم هذه الفوائد، يحذر العلماء من الإفراط في شرب الشاي الأخضر، إذ قد يسبب آثارًا جانبية، مثل التأثير في امتصاص بعض العناصر الغذائية وزيادة الحساسية للكافيين. لذلك يُنصح بتناوله باعتدال ومن دون إضافة السكر.
