في النظام الغذائي.. إليكم هذه البدائل للملح

الوكيل الإخباري- حذّرت الأكاديمية أوكسانا درابكينا من أن الإفراط في تناول الملح يُعد من الأسباب الرئيسية لأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، الجلطات الدماغية، واحتشاء عضلة القلب.

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وأوضحت أن 80% من استهلاك الملح يأتي من الأطعمة المصنعة مثل النقانق، رقائق البطاطا، الصلصات والخضروات المعلبة، وليس من الملح المضاف أثناء الطهي.



ونصحت باستبدال الملح في الطهي بـالليمون، الزنجبيل، الثوم، البصل المجفف والأعشاب، مع قراءة الملصقات الغذائية واختيار المنتجات قليلة الصوديوم، والتحضير المنزلي للطعام لضبط كميات الملح بدقة.