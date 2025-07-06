الأحد 2025-07-06 05:36 م
 

في النظام الغذائي.. إليكم هذه البدائل للملح

0ج-دج0
تعبيرية
 
الأحد، 06-07-2025 02:27 م

الوكيل الإخباري-   حذّرت الأكاديمية أوكسانا درابكينا من أن الإفراط في تناول الملح يُعد من الأسباب الرئيسية لأمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم، الجلطات الدماغية، واحتشاء عضلة القلب.

اضافة اعلان


وأوضحت أن 80% من استهلاك الملح يأتي من الأطعمة المصنعة مثل النقانق، رقائق البطاطا، الصلصات والخضروات المعلبة، وليس من الملح المضاف أثناء الطهي.


ونصحت باستبدال الملح في الطهي بـالليمون، الزنجبيل، الثوم، البصل المجفف والأعشاب، مع قراءة الملصقات الغذائية واختيار المنتجات قليلة الصوديوم، والتحضير المنزلي للطعام لضبط كميات الملح بدقة.

 

لبنان 24

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين إسرائيل ترسل وفدا إلى قطر لمحادثات غزة قبل سفر نتنياهو لواشنطن

رئاسة الوزراء

أخبار محلية تنويه صادر عن رئاسة الوزراء

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تقرر حلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى

المجلس التمريضي الأردني

أخبار محلية "قافلة النزاهة" تزور المجلس التمريضي

رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يستقبل رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له

العيسوي يعزي عشائر آل عباسي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشائر آل عباسي

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية التنمية : الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة للإتحاد النسائي العام تستلم مهامها بعد استكمال الإجراءات القانونية

ح90ح0

فيديو منوع هكذا يتم بناء المنازل ولكن بنسخة أصغر



 
 





الأكثر مشاهدة