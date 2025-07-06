في النظام الغذائي.. إليكم هذه البدائل للملح

وأوضحت أن 80% من استهلاك الملح يأتي من الأطعمة المصنعة مثل النقانق، رقائق البطاطا، الصلصات والخضروات المعلبة، وليس من الملح المضاف أثناء الطهي.
ونصحت باستبدال الملح في الطهي بـالليمون، الزنجبيل، الثوم، البصل المجفف والأعشاب، مع قراءة الملصقات الغذائية واختيار المنتجات قليلة الصوديوم، والتحضير المنزلي للطعام لضبط كميات الملح بدقة.
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