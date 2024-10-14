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قبل الشتاء..5 نصائح سحرية للحفاظ على صحة طفلك من العدوى

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 14-10-2024 02:40 م
الوكيل الإخباري-   مع عودة الأطفال إلى المدارس واقتراب فصل الشتاء، تزداد الحاجة إلى العناية بصحتهم بشكل خاص، وتساهم التقلبات الجوية والازدحام في المدارس في زيادة احتمالية تعرض الأطفال للأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا، وتصبح مهمة الأمهات هي الحفاظ على صحة أطفالهن خلال هذه الفترة ويتطلب ذلك اتباع بعض النصائح البسيطة والفعالة.اضافة اعلان


1. تعزيز جهاز المناعة بالغذاء الصحي

2. غسل اليدين بانتظام

3. الحفاظ على الترطيب الجيد

4. توفير قسط كافٍ من النوم

5. الملابس المناسبة والتدفئة
 
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