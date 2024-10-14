قبل الشتاء..5 نصائح سحرية للحفاظ على صحة طفلك من العدوى

1. تعزيز جهاز المناعة بالغذاء الصحي
2. غسل اليدين بانتظام
3. الحفاظ على الترطيب الجيد
4. توفير قسط كافٍ من النوم
5. الملابس المناسبة والتدفئة
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