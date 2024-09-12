 
الخميس 2024-09-12 09:18 ص
 
 

كشف سبب غير متوقع وراء الكحة !

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 12-09-2024 08:58 ص

الوكيل الإخباري-   الكوليسترول من المواد الشمعية المهمة في جسم الإنسان، والتي على أساسها يتم بناء الخلية. يوجد منه النافع والضار، ولكن عندما يرتفع معدل الكوليسترول الضار، تحدث مضاعفات خطرة.

اضافة اعلان


هل ارتفاع الكوليسترول يؤدي إلى الكحة؟
قال الدكتور طه بكري، أستاذ أمراض الباطنة والصدر بكلية الطب بجامعة الأزهر، إن الكوليسترول يسبب الكحة في حالة ارتفاع الكوليسترول الضار، لأنه يتسبب في تصلب الشرايين.


وأضاف بكري أن ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار في الجسم ووصوله للقلب والجهاز التنفسي يجعله يتسبب في احتقان الرئتين، وعليه تنتج الكحة والشعور بالنهجان، موضحًا أن هذا بسبب قصور الشريان التاجي.


ونصح أستاذ الباطنة والصدر كل من يشعر بأعراض ارتفاع الكوليسترول أن يتوجه للطبيب المتخصص لتلقي العلاج والسيطرة على درجاته.


علامات ارتفاع الكوليسترول في الجسم
حدد الدكتور حاتم غازي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أعراضًا إذا ظهرت على أي شخص، يجب عليه أن يذهب لإجراء التحاليل الطبية اللازمة للكشف عن الكوليسترول ونسبه في الجسم.


وقال إن هذه الأعراض هي ظهور بثور مكونة من الدهون حول العين وجفنها، أو وجود نتوءات في منطقة الكوع تكون معبأة بالمياه، مؤكدًا أن هذه علامات إنذار تحتم على الشخص أن يسرع في الذهاب للطبيب المتخصص.

 

الكونسلتو

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

اقتصاد محلي 200 مليون دينار سندات خزينة يطرحها "المركزي"

تعبيرية

طب وصحة كشف سبب غير متوقع وراء الكحة !

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل البدور: الأردن يحترم استحقاقاته الدستورية والملك قدم ضمانات للتحديث السياسي

البدور

خاص بالوكيل البدور: الأردن يحترم استحقاقاته الدستورية والملك قدم ضمانات للتحديث السياسي

من المصدر

أخبار محلية 7672 طالبا يتقدمون لـ"الشامل" اليوم الخميس

تعبيرية

طب وصحة ما آثار تناول رقائق البطاطا المملحة مع الصلصة؟

الانتخابات النيابية 2024

فيديو الوكيل انتخابات 2024 نقلة نوعية بتاريخ الديمقراطية الأردنية

أرشيفية

خاص بالوكيل سبب ازدحاما شديدا جدا.. إصابتان بتصادم في الكمالية



 


الأكثر مشاهدة