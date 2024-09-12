كشف سبب غير متوقع وراء الكحة !

الوكيل الإخباري- الكوليسترول من المواد الشمعية المهمة في جسم الإنسان، والتي على أساسها يتم بناء الخلية. يوجد منه النافع والضار، ولكن عندما يرتفع معدل الكوليسترول الضار، تحدث مضاعفات خطرة.

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هل ارتفاع الكوليسترول يؤدي إلى الكحة؟

قال الدكتور طه بكري، أستاذ أمراض الباطنة والصدر بكلية الطب بجامعة الأزهر، إن الكوليسترول يسبب الكحة في حالة ارتفاع الكوليسترول الضار، لأنه يتسبب في تصلب الشرايين.



وأضاف بكري أن ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار في الجسم ووصوله للقلب والجهاز التنفسي يجعله يتسبب في احتقان الرئتين، وعليه تنتج الكحة والشعور بالنهجان، موضحًا أن هذا بسبب قصور الشريان التاجي.



ونصح أستاذ الباطنة والصدر كل من يشعر بأعراض ارتفاع الكوليسترول أن يتوجه للطبيب المتخصص لتلقي العلاج والسيطرة على درجاته.



علامات ارتفاع الكوليسترول في الجسم

حدد الدكتور حاتم غازي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أعراضًا إذا ظهرت على أي شخص، يجب عليه أن يذهب لإجراء التحاليل الطبية اللازمة للكشف عن الكوليسترول ونسبه في الجسم.



وقال إن هذه الأعراض هي ظهور بثور مكونة من الدهون حول العين وجفنها، أو وجود نتوءات في منطقة الكوع تكون معبأة بالمياه، مؤكدًا أن هذه علامات إنذار تحتم على الشخص أن يسرع في الذهاب للطبيب المتخصص.