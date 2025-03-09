كم تستمر نزلات البرد معدية بعد الإصابة؟

الوكيل الإخباري- تعد نزلات البرد من العدوى الفيروسية الشائعة التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتنتقل عبر الرذاذ والتلامس مع الأسطح الملوثة. قد تتساءل الكثيرون عن مدة بقاء نزلات البرد معدية بعد الإصابة بالفيروس.

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في هذا السياق، يوضح الدكتور دين وينسلو، أستاذ الطب وطبيب الأمراض المعدية في كلية ستانفورد للطب في كاليفورنيا، أن نزلات البرد تنتج عن العديد من الفيروسات المختلفة، وأكثرها شيوعًا هو الفيروس الأنفي. كما يمكن أن تكون نزلات البرد ناتجة عن فيروسات غدية أو فيروسات كورونا.



وفقًا للدكتور وينسلو، يمكن أن تكون معديًا لمدة تصل إلى يوم أو نحو ذلك قبل ظهور الأعراض. عادةً ما تكون أكثر معدية بين 24 إلى 48 ساعة بعد ظهور الأعراض. ولذلك، يوصي بارتداء القناع لمدة خمسة إلى ستة أيام بعد ظهور الأعراض لحماية الأشخاص الآخرين. ومع مرور الوقت، تقل كمية الفيروس التي تفرزها، وبالتالي يصبح من غير المحتمل أن تنقل العدوى إلى شخص آخر.



إذا كنت مصابًا بنزلة برد، يُنصح بالبقاء بعيدًا عن الآخرين قدر الإمكان وتعقيم الأسطح بشكل منتظم لتقليل فرصة انتقال العدوى.