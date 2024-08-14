كم نسبة السكر الطبيعي عند حديثي الولادة؟

ما هي نسبة السكر الطبيعية لحديثي الولادة؟
عادة ما تتراوح نسبة السكر الطبيعية لحديثي الولادة بين 70 إلى 100 مليجرام لكل ديسيلتر، ولكن يمكن أن تختلف هذه النسبة من طفل لآخر وتتغير أيضًا خلال الساعات الأولى والأيام القليلة الأولى من الحياة.
هل متابعة السكر عند حديثي الولادة ضرورية؟
أكد العديد من الأطباء أنه من الضروري مراقبة مستويات السكر عند حديثي الولادة، لأن انخفاض نسبة السكر عن المعدل الطبيعي يمكن أن يتسبب في الإصابة بالتشنجات والخمول وعدم قدرة الطفل على الرضاعة الطبيعية.
أسباب انخفاض السكر عند حديثي الولادة
يوجد العديد من الأسباب وراء انخفاض مستويات السكر عند حديثي الولادة من بينها:
- الولادة المبكرة.
- صغر حجم الطفل عند الولادة.
- إصابة الطفل بمشاكل في البنكرياس.
-
أخبار متعلقة
-
أنواع متعددة للصداع- ما أخطرها؟
-
5 فوائد لتناول القرفة بعد الولادة
-
هل أوميجا 3 تخفض ضغط الدم؟
-
هل تشرب النساء الحوامل ما يكفي من الماء خلال الصيف؟
-
عقار عشبي جديد يخفّف آثار العلاج الكيميائي للسرطان
-
كيفية الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
-
هكذا تحمي طفلك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة
-
أفضل الأطعمة والمشروبات المثالية لحرارة الصيف