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كم نسبة السكر الطبيعي عند حديثي الولادة؟

ا
تعبيرية




 

الأربعاء، 14-08-2024 03:39 م

الوكيل الإخباري-   يعتبر مستوى السكر في الدم من أهم المؤشرات الصحية لحديثي الولادة، حيث تختلف هذه المستويات قليلًا حسب عوامل متعددة، مثل عمر الطفل ووزنه وصحته العامة، مما يستوجب ضرورة مراقبة مستويات السكر بدقة لتجنب تعرض الطفل لأي مضاعفات صحية خطيرة.


ما هي نسبة السكر الطبيعية لحديثي الولادة؟
عادة ما تتراوح نسبة السكر الطبيعية لحديثي الولادة بين 70 إلى 100 مليجرام لكل ديسيلتر، ولكن يمكن أن تختلف هذه النسبة من طفل لآخر وتتغير أيضًا خلال الساعات الأولى والأيام القليلة الأولى من الحياة.


هل متابعة السكر عند حديثي الولادة ضرورية؟
أكد العديد من الأطباء أنه من الضروري مراقبة مستويات السكر عند حديثي الولادة، لأن انخفاض نسبة السكر عن المعدل الطبيعي يمكن أن يتسبب في الإصابة بالتشنجات والخمول وعدم قدرة الطفل على الرضاعة الطبيعية.


أسباب انخفاض السكر عند حديثي الولادة
يوجد العديد من الأسباب وراء انخفاض مستويات السكر عند حديثي الولادة من بينها:
- الولادة المبكرة.
- صغر حجم الطفل عند الولادة.
- إصابة الطفل بمشاكل في البنكرياس.

 

الكونسلتو 

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