كيف تفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا وكورونا حالياً؟

وفي هذا التقرير الذي نشره "مديكال إكسبريس"، يقدم الدكتور وليام برايان غلين من مجموعة هاكنساك ميريديان الطبية في نيوجيرسي ما تحتاج معرفته استعداداً لفيروسات الخريف والشتاء.
يقول غلين: "يمكن أن يظهر البرد على شكل سعال، وعطس، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، والتعب، بينما تشمل الإنفلونزا كل هذه الأعراض إضافة إلى الصداع والحمى والقشعريرة وآلام الجسم والتعب".
وفي الوقت نفسه، يظهر كوفيد-19 بأعراض البرد والإنفلونزا، إلى جانب فقدان حاسة التذوق أو الشم، والإسهال، والغثيان، والقيء، أو ضيق التنفس.
أعراض تدريجية
ويشرح غلين: "تميل أعراض البرد إلى الظهور تدريجياً، بينما تظهر أعراض الإنفلونزا فجأة. وتستغرق أعراض كوفيد-19 ما بين يومين و14 يوماً بعد التعرض للفيروس، وقد تتطور إلى أعراض أكثر شدة لدى بعض الأشخاص".
وتعتبر بعض الفئات أكثر عرضة لعدوى الجهاز التنفسي، وهم: كبار السن، والأطفال، ومن يعانون من حالات مزمنة مثل السكري وأمراض الرئة أو الكلى، واضطرابات التمثيل الغذائي، وأمراض القلب والسرطان.
كما قد يسبب تناول بعض الأدوية التي تضعف جهاز المناعة زيادة احتمال العدوى التنفسية.
ولحماية نفسك من كل هذه الفيروسات، اغسل يديك بشكل متكرر، وقم بتغطية فمك عند السعال، والعطس في الكتف، مع ارتداء قناع عند الحاجة، وتنظيف الأسطح التي يتم لمسها كثيراً بانتظام، وترطيب الجسم بشرب الماء، والحصول على ما يكفي من النوم.
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