كيف يساعد شرب الماء بكثرة على إنقاص الوزن؟

الوكيل الإخباري- يتعرق الجسم أكثر من المعتاد في الطقس الحار أو عند ممارسة الرياضة، لذا ينبغي تعويض السوائل المفقودة من أجل منع الجفاف.



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وتقول "هارفارد هيلث" إن علامات عدم شرب كمية كافية من السوائل تشمل: الضعف وانخفاض ضغط الدم والدوار أو لون البول الداكن.



وبالإضافة إلى ذلك، تسلّط الدكتورة شارلوت نورتون، كبيرة الأطباء في عيادة مختصة بالتنحيف، الضوء على أهمية ترطيب الجسم لجهة فقدان الوزن، من خلال 5 أسباب تجعل شرب المزيد من الماء ضروريا للتخلص من الوزن الزائد وتحسين الصحة، وهي:



- التحكم في الرغبة الشديدة في الجوع

تقول نورتون: "الماء يشغل مساحة في المعدة. عندما تمتلئ المعدة، ترسل إشارات إلى الدماغ للتوقف عن الأكل. لذا، فإن تناول كوب من الماء سيساعد في خداع المخ، حتى لا تشعر بالجوع".



- تحفيز عملية التمثيل الغذائي

توضح الخبيرة: "التمثيل الغذائي هو العملية الكيميائية التي يحول خلالها جسمك الطعام والشراب إلى طاقة. وبينما هي عملية معقدة، يُعتقد أن شرب الماء يمكن أن يساعد على تحفيز عملية التمثيل الغذائي. وتظهر الدراسات أن شرب 500 مل من الماء يزيد من معدل التمثيل الغذائي بنسبة 30%. وهذا يعني أنه يمكّن الجسم من حرق المزيد من السعرات الحرارية".



- المساعدة على حرق الدهون

قالت نورتون: "يحفز شرب الماء تكسير الدهون دون رفع نسبة السكر في الدم أو الأنسولين، ما يعني أنه طريقة مثالية للمساعدة على إنقاص الوزن".



- المساعدة على الهضم

يعد الهضم مهما لفقدان الوزن، لأنه يضمن امتصاص جميع العناصر الغذائية التي تستهلكها في جسمك. ويساعد ترطيب الجسم الدائم على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وكذلك تحفيز الجسم على امتصاص جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية التي يحتاجها.

وتقول نورتون: "يشارك الماء في جميع جوانب عملية الهضم، من لحظة وضع الطعام في فمك واحتياجك إلى اللعاب لبدء إذابته وابتلاعه، إلى لحظة إخراجه من الجسم. وإذا كان الجسم يعاني من الجفاف، فقد يؤثر ذلك سلبا على الجهاز الهضمي بأكمله، ما يؤدي إلى زيادة الوزن".



- دعم الصحة العقلية

تقول نورتون: "لا يربط الكثير من الناس شرب الماء بالصحة العقلية. ومع ذلك، فإن البقاء رطبا أمر مهم لوظائف المخ السليمة، ويدعم الصحة العقلية من خلال تحسين التركيز والمزاج. ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى زيادة مستويات التوتر والقلق، ما قد يحبط أي جهود لفقدان الوزن، بالإضافة إلى التأثير على سعادة الشخص".