الخميس 2026-07-09 04:59 م

لا تحرم نفسك من السكر.. هذه الطريقة الصحية لتناوله

يسب
تعبيرية
 
الخميس، 09-07-2026 02:09 م
الوكيل الإخباري-   لطالما ارتبط السكر بتحذيرات صحية بسبب علاقته بتسوس الأسنان والسمنة والسكري، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن التوقف الكامل عن تناوله ليس الحل، فهناك فرق بين السكريات المضافة في الحلويات والمشروبات، والسكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والأطعمة الكاملة.اضافة اعلان


ويحتاج الجسم إلى الغلوكوز كمصدر أساسي للطاقة، خصوصًا للدماغ، فيما تشير دراسة حديثة إلى أن منع السكر تمامًا قد يؤثر سلبًا في صحة الأمعاء ومستويات الالتهاب وتنظيم سكر الدم.

ولتناول السكريات بطريقة أكثر توازنًا، ينصح الخبراء بالاعتماد على الفواكه الكاملة، وتناول الحلويات بعد الوجبات بدلًا من تناولها على معدة فارغة، مع دمجها بالمكسرات أو أطعمة تحتوي على الألياف والبروتين لتقليل ارتفاع سكر الدم.
 
 


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