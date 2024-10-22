لا ترمي قشور الرمان.. فائدة غير متوقعة!

فوائد قشر الرمان
وتحتوي قشرة الرمان على تركيبة غنية من العناصر النشطة بيولوجيًا مثل مضادات الأكسدة والبوليفينولات والفلافونويد، التي تلعب دورًا حيويًا في حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
ويمكن تحضير مشروب قشر الرمان باتباع الخطوات الآتية:
غسل قشر الرمان جيدًا للتخلص من الشوائب.
غلي لتر من الماء.
وضع قشر الرمان في الماء المغلي وتغطيته لمدة 5 دقائق.
تصفية الماء جيدًا ووضعه في زجاجة نظيفة.
يمكن الاحتفاظ بمنقوع قشر الرمان في الثلاجة.
لا مانع من تحلية مشروب قشر الرمان بملعقة من العسل الأبيض لتعزيز قيمته الغذائية والتخلص من مذاقه المرير.
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