لا ترمي قشور الرمان.. فائدة غير متوقعة!

الوكيل الإخباري- فاكهة الرمان لطالما كانت رمزًا للصحة في العديد من الثقافات، فمذاقه اللذيذ ليس سوى جزء من كنوزه. إذ يزخر الرمان بفيتامينات ومعادن وألياف غذائية تساهم في تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

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ولكن هل تساءلت يومًا عن فوائد قشر الرمان؟ فبينما نستمتع بلذة حبات الرمان الحمراء، نتخلص من قشرته دون أن نعرف الكنز الصحي الذي تضمّه.



فوائد قشر الرمان

وتحتوي قشرة الرمان على تركيبة غنية من العناصر النشطة بيولوجيًا مثل مضادات الأكسدة والبوليفينولات والفلافونويد، التي تلعب دورًا حيويًا في حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

وهذه المواد الفعالة تمنح قشر الرمان خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، ما يجعلها مفيدة في علاج العديد من الحالات الصحية.

وأوصى الدكتور عبد الباسط السيد، أستاذ التحاليل الطبية في مصر بالاستفادة من "القلف" الموجود بالداخل من خلال اتباع هذه الطريقة: «القلف الموجود داخل الرمان الذي يكون لونه أبيض أو أصفر، يمكن قطعه قطعًا صغيرة ونفرشه على ورق أبيض نظيف ونتركه حتى يجف تجفيفًا هوائيًا، ثم نطحنه ونضعه في برطمان، وهذا مفيد جدًا لأي شخص لديه حموضة أو ارتجاع مريء أو حرقان في صدره؛ لأنه يعتبر بلسمًا».



ويمكن تحضير مشروب قشر الرمان باتباع الخطوات الآتية:



غسل قشر الرمان جيدًا للتخلص من الشوائب.

غلي لتر من الماء.

وضع قشر الرمان في الماء المغلي وتغطيته لمدة 5 دقائق.

تصفية الماء جيدًا ووضعه في زجاجة نظيفة.

يمكن الاحتفاظ بمنقوع قشر الرمان في الثلاجة.

لا مانع من تحلية مشروب قشر الرمان بملعقة من العسل الأبيض لتعزيز قيمته الغذائية والتخلص من مذاقه المرير.