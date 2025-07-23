لتحسين صحة قلبك.. هذا ما نصحت به آخر الدراسات

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة أن القيام بنشاط بدني متوسط إلى شديد لمدة لا تتجاوز 3 دقائق يوميًا يمكن أن يُقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 50%!

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🔸 ما هو "النشاط البدني العرضي"؟

هو أي حركة يومية لا تُعتبر رياضة، مثل:

صعود الدرج

حمل أكياس البقالة

التنظيف بالمكنسة

المشي السريع أو البستنة



🧠 الباحث الرئيسي، الدكتور إيمانويل ستاماتاكيس من جامعة سيدني، أوضح أن هذه الأنشطة البسيطة تلعب دورًا كبيرًا في تحسين صحة القلب، خصوصًا لمن لا يمارسون الرياضة بانتظام.



📊 تفاصيل الدراسة:

شملت أكثر من 24,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا.

ارتبطت 4.6 دقائق يوميًا من النشاط الشديد بانخفاض خطر أمراض القلب بنسبة تصل إلى 50%.

وُجد أن دقيقة واحدة من الجهد الشديد = 3 دقائق من الجهد المعتدل = 45 دقيقة من الجهد الخفيف.



✅ النتيجة؟

حتى دقائق قليلة من الحركة يوميًا تُحدث فرقًا كبيرًا!



🚶‍♀️💡 نصيحة سريعة:

اركن سيارتك بعيدًا، استخدم السلالم، أو نظف منزلك بنشاط… جسمك وقلبك سيشكرانك.