لتحسين صحة قلبك.. هذا ما نصحت به آخر الدراسات

🔸 ما هو "النشاط البدني العرضي"؟
هو أي حركة يومية لا تُعتبر رياضة، مثل:
صعود الدرج
حمل أكياس البقالة
التنظيف بالمكنسة
المشي السريع أو البستنة
🧠 الباحث الرئيسي، الدكتور إيمانويل ستاماتاكيس من جامعة سيدني، أوضح أن هذه الأنشطة البسيطة تلعب دورًا كبيرًا في تحسين صحة القلب، خصوصًا لمن لا يمارسون الرياضة بانتظام.
📊 تفاصيل الدراسة:
شملت أكثر من 24,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا.
ارتبطت 4.6 دقائق يوميًا من النشاط الشديد بانخفاض خطر أمراض القلب بنسبة تصل إلى 50%.
وُجد أن دقيقة واحدة من الجهد الشديد = 3 دقائق من الجهد المعتدل = 45 دقيقة من الجهد الخفيف.
✅ النتيجة؟
حتى دقائق قليلة من الحركة يوميًا تُحدث فرقًا كبيرًا!
🚶♀️💡 نصيحة سريعة:
اركن سيارتك بعيدًا، استخدم السلالم، أو نظف منزلك بنشاط… جسمك وقلبك سيشكرانك.
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