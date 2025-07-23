الأربعاء 2025-07-23 02:16 م
 

لتحسين صحة قلبك.. هذا ما نصحت به آخر الدراسات

خكمخ
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-07-2025 01:38 م

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة جديدة أن القيام بنشاط بدني متوسط إلى شديد لمدة لا تتجاوز 3 دقائق يوميًا يمكن أن يُقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 50%!

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🔸 ما هو "النشاط البدني العرضي"؟
هو أي حركة يومية لا تُعتبر رياضة، مثل:
صعود الدرج
حمل أكياس البقالة
التنظيف بالمكنسة
المشي السريع أو البستنة


🧠 الباحث الرئيسي، الدكتور إيمانويل ستاماتاكيس من جامعة سيدني، أوضح أن هذه الأنشطة البسيطة تلعب دورًا كبيرًا في تحسين صحة القلب، خصوصًا لمن لا يمارسون الرياضة بانتظام.


📊 تفاصيل الدراسة:
شملت أكثر من 24,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا.
ارتبطت 4.6 دقائق يوميًا من النشاط الشديد بانخفاض خطر أمراض القلب بنسبة تصل إلى 50%.
وُجد أن دقيقة واحدة من الجهد الشديد = 3 دقائق من الجهد المعتدل = 45 دقيقة من الجهد الخفيف.


✅ النتيجة؟
حتى دقائق قليلة من الحركة يوميًا تُحدث فرقًا كبيرًا!


🚶‍♀️💡 نصيحة سريعة:
اركن سيارتك بعيدًا، استخدم السلالم، أو نظف منزلك بنشاط… جسمك وقلبك سيشكرانك.

 

 لبنان 24

 
 
gnews

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