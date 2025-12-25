لماذا نجد دائما مساحة للحلوى بعد الوجبات الدسمة؟

الوكيل الإخباري- بعد وجبة دسمة، يشعر كثيرون بأن لديهم “مساحة للحلوى” رغم الامتلاء، ظاهرة يطلق اليابانيون عليها اسم "بيتسوبارا" أو "المعدة المنفصلة".

ويُفسّر ذلك بتفاعل معقد بين الجسم والدماغ:

فسيولوجيًا: المعدة مرنة وتتكيف مع الطعام، والحلويات الخفيفة تهضم بسهولة، ما يسمح للمعدة باستيعاب المزيد دون شعور بالانزعاج.

نفسيًا: الحلويات تُنشّط مسارات المكافأة في الدماغ عبر إفراز الدوبامين، ما يعزز الرغبة في تناولها حتى بعد الشبع.

الشبع الحسي النوعي: تكرار نكهة الطعام يقلل جاذبيتها، بينما طعم جديد كالحلوى يُعيد تنشيط الشهية.

عامل التوقيت: إشارات الامتلاء بين الأمعاء والدماغ تتأخر 20-40 دقيقة، ما يفسح المجال لتناول الحلوى قبل اكتمال الشعور بالشبع.



البعد الاجتماعي والثقافي: الحلوى مرتبطة بالاحتفال والمكافأة منذ الطفولة، مما يزيد الرغبة فيها حتى عند عدم الحاجة الجسدية.