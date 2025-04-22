لمعدة أقوى ومناعة أفضل.. جرّب هذه الخلطة الطبيعية

وأوضح في مقطع فيديو على حسابه على "إنستغرام" أن تناول السبانخ مع الحمضيات، مثل عصير الليمون أو البرتقال، يساعد الجسم على امتصاص الحديد النباتي (غير الهيمي) بشكل أفضل. فالحديد الموجود في السبانخ لا يُمتص بسهولة بمفرده، لكن فيتامين C الموجود في الحمضيات يعزز امتصاصه، مما يساهم في تحسين مستويات الطاقة ومكافحة نقص الحديد.
كما أوصى بمزيج الثوم مع العسل الخام، مشيرًا إلى أن الثوم غني بمركبات الأليسين المفيدة لصحة الأمعاء، لكنها سريعة التحلل. وأضاف أن العسل يساعد في الحفاظ على هذه المركبات، ويُضيف فوائد مناعية وهضمية بفضل خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا.
وحذّر بولسيفيتش من أن طريقة تناول الأطعمة قد تؤثر سلبًا أو إيجابًا على فوائدها، ضاربًا المثل بالطماطم المفيدة للقلب، والتي قد تفقد فعاليتها إذا تم تناولها ضمن أطعمة عالية الصوديوم والدهون مثل البيتزا الجاهزة.
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