مادة كيميائية في الزيتون تحمل سر الوقاية من أمراض الدماغ والذاكرة

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة إسبانية أن مركب "هيدروكسي تيروسول" المستخلص من الزيتون يمتلك قدرات وقائية ضد الأمراض العصبية، إذ يساعد على تقليل الالتهابات وتنشيط المسارات المضادة للأكسدة في الدماغ.

وبيّنت النتائج أن تناوله بانتظام يحسّن الذاكرة والوظائف الإدراكية، خصوصاً لدى كبار السن، فيما يعمل العلماء حالياً على تطوير أغذية مدعّمة بالمركب لتعزيز صحة الدماغ والوقاية من التدهور العصبي.