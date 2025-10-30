مادة كيميائية في الزيتون تحمل سر الوقاية من أمراض الدماغ والذاكرة

وبيّنت النتائج أن تناوله بانتظام يحسّن الذاكرة والوظائف الإدراكية، خصوصاً لدى كبار السن، فيما يعمل العلماء حالياً على تطوير أغذية مدعّمة بالمركب لتعزيز صحة الدماغ والوقاية من التدهور العصبي.
