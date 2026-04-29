ما تأثير التهابات الفم على القلب؟
ويقول: "يبدو من غير المعقول أن يرتبط ألم الأسنان أو نزيف اللثة بتوقف القلب. ولكن في حالة التهاب دواعم السن، تلتهب اللثة وتنزف. وعندما يمضغ الشخص أو ينظف أسنانه بالفرشاة، تدخل البكتيريا من جيوب اللثة العميقة بسهولة إلى مجرى الدم عبر الشعيرات الدموية المتضررة".
ووفقاً للطبيب، تستجيب منظومة المناعة للبكتيريا بإطلاق عوامل التهابية تنتشر في جميع أنحاء الجسم، ملحقةً الضرر بالبطانة الداخلية للأوعية الدموية، ومؤثرةً في لويحات تصلّب الشرايين.
ويقول: "نتيجة لذلك، تصبح اللويحات رخوة وغير مستقرة، وتترقّق أغطيتها، وفي مرحلة ما قد تنفصل، مُشكّلةً جلطة دموية قد تسد شرياناً تاجياً أو وعاءً دموياً في الدماغ".
ووفقاً له، ما يزيد الوضع سوءاً هو أن بعض البكتيريا الموجودة في تجويف الفم قد تتغلغل مباشرة في طبقة اللويحة، ما يزيد الالتهاب ويجعلها أكثر عرضة للانفصال. وبالتالي، يصبح التهاب اللثة المزمن بمثابة عامل مُحفّز، إذ يهيّئ ظروفاً في الأوعية الدموية تجعل الكارثة مسألة وقت لا أكثر.
ويشير الخبير إلى أن التهاب الفم المزمن قد يسبب أيضاً مقاومة الإنسولين، ويساهم في تطور داء السكري لدى الأشخاص المعرّضين للإصابة به، مؤكداً أن سوء نظافة الفم يضعف منظومة المناعة، ما يدفع خلايا المناعة إلى إتلاف أنسجة اللثة نفسها.
