مذيب للبلغم ومقاوم للسعال،مشروب عبقري في منزلك

الوكيل الإخباري- يتعرض الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم لنزلات البرد تزامنا مع فصل الشتاء لشدة برودة الطقس التي تنشط خلالها الفيروسات ، ومن بين هذه المشاكل الصحية التي قد تصيب الأشخاص هي الكحة وقد تصل إلى الألتهاب الرئوي، ويسعى العديد من الأشخاص إلى تناول المشروبات الساخنة الصحية للتخفيف من آلام الصدر فضلا عن تهدئة السعال .

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- فوائد اليانسون للصدر

لتناول مشروب اليانسون فوائد عديدة للصدر وذلك لما يحتوى عليه من مواد فعالة ومضادات الأكسدة كما يحتوي على فيتامين "أ" وفيتامين "ج"

يعتبر اليانسون مهدئ للسعال

كما يعمل اليانسون على إذابة البلغم بالصدر

يقلل من ضيق التنفس والتهاب الحلق

تناول اليانسون يساعد في الوقاية من الإصابة بنزلات البرد



فوائد أخرى لتناول اليانسون لصحة الإنسان

اليانسون يحتوي على "الفيتواستروجين" أو ما يعرف بالاستروجين النباتي وهو هرمون أنسوي

يخفف من أعراض انقطاع الطمث عن السيدات "انقطاع الدورة الشهرية "

كما يساعد اليانسون في تخفيف الآلام المرافقة للدورة الشهرية

يعتبر اليانسون من أقوى مضاد الالتهابات لاحتوائه

على العديد من مضادات الأكسدة

مضاد للفطريات والبكتيريا

يساعد في علاج اضطرابات النوم

محفز للشهية

وقاية من قرحة المعدة

يساعد اليانسون على تخفيف الإمساك المزمن

التخفيف بشكل كبير من أعراض عسر الهضم مثل: التقلصات والانتفاخات ـ الإحساس بالامتلاء ـ اضطرابات المعدة.



طريقة تناول مشروب اليانسون

يعد شاي اليانسون هو أشهر الوصفات التي يستخدمها الجميع للحصول على الفوائد الكاملة وهي طريقة سهلة ذات مذاق محبب ومفضل للكثيرين.

أولاَ: إحضار عشبة اليانسون المجففة ووضعها داخل كوب فارغ

ثانيا: وضع الماء المغلي بالكوب

ثالثاَ: يمكنك إضافة العسل الأبيض للتحلية أو القليل من السكر