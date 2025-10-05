الأحد 2025-10-05 04:21 م
 

مشروبات قد تقي من تراكم الدهون في الكبد

ؤ
تعبيرية
 
الأحد، 05-10-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري-   يُعد مرض الكبد الدهني من المشكلات الصحية الشائعة، وينقسم إلى نوعين: الكحولي وغير الكحولي (NAFLD). وبينما يُنصح بتغييرات نمط الحياة مثل تقليل السكر وتجنب الأطعمة المعالجة، فقد تلعب بعض المشروبات دورًا إيجابيًا في دعم صحة الكبد.

اضافة اعلان


الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أوصى بثلاثة مشروبات قد تساعد في تقليل الدهون وتحسين الهضم:
🟢 الشاي الأخضر
يحتوي على مركبات الكاتيشين، خاصة EGCG، التي تُظهر قدرة على تحسين وظائف الكبد وتقليل تراكم الدهون.
☕ القهوة
قد تساهم في تقليل خطر تليف الكبد والكبد الدهني. يُفضل تناولها عضوية وخالية من السكر، مع استخدام محليات طبيعية مثل العسل أو الستيفيا (بشرط خلوها من الإريثريتول).
🍷 عصير البنجر (الشمندر)
غني بـالبيتالين، وهي مضادات أكسدة تحمي خلايا الكبد وتقلل تراكم الدهون. ينصح بتناوله باعتدال لتفادي ارتفاع السكر.


هذه المشروبات، إلى جانب نظام غذائي متوازن، قد تُحدث فرقًا كبيرًا في إدارة الكبد الدهني وتعزيز صحة الكبد على المدى الطويل.

 

ارم نيوز

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية الأردن.. هيئة الاتصالات تعلن رسميا تعليمات نقل ارقام هواتف المواطنين

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يؤكد أهمية تطوير الوقف التعليمي

ل

فن ومشاهير بيرلا حرب تفوز بلقب "ملكة جمال لبنان لعام 2025" - فيديو

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

أخبار محلية تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين ليوم الاثنين

7ع

فيديو الوكيل الصناعة والتجارة : سلامة وجودة الطحين في المخابز خط احمر

بل

فيديو منوع متداول: طريقة لإعداد بيتزا شهية من ثلاث طبقات

6ع

فيديو منوع مقطع متداول: في اليابان، كل خطوة تولّد كهرباء، لذلك لا تنقطع الكهرباء لديهم أبدًا

المستقلة للانتخاب تشارك بحضور انتخابات مجلس الشعب السوري

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تشارك بحضور انتخابات مجلس الشعب السوري



 
 





الأكثر مشاهدة