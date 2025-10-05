مشروبات قد تقي من تراكم الدهون في الكبد

الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أوصى بثلاثة مشروبات قد تساعد في تقليل الدهون وتحسين الهضم:
🟢 الشاي الأخضر
يحتوي على مركبات الكاتيشين، خاصة EGCG، التي تُظهر قدرة على تحسين وظائف الكبد وتقليل تراكم الدهون.
☕ القهوة
قد تساهم في تقليل خطر تليف الكبد والكبد الدهني. يُفضل تناولها عضوية وخالية من السكر، مع استخدام محليات طبيعية مثل العسل أو الستيفيا (بشرط خلوها من الإريثريتول).
🍷 عصير البنجر (الشمندر)
غني بـالبيتالين، وهي مضادات أكسدة تحمي خلايا الكبد وتقلل تراكم الدهون. ينصح بتناوله باعتدال لتفادي ارتفاع السكر.
هذه المشروبات، إلى جانب نظام غذائي متوازن، قد تُحدث فرقًا كبيرًا في إدارة الكبد الدهني وتعزيز صحة الكبد على المدى الطويل.
