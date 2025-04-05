مع دخول الصيف.. ماذا تفعل لتجنب موجات الحر

ولتفادي المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، استعرض موقع "The Health Site" مجموعة من الإرشادات التي يمكن أن تساعد على الوقاية، إلى جانب التنبيهات حول بعض السلوكيات التي يجب تجنبها تمامًا خلال فصل الصيف.
- الحفاظ على رطوبة الجسم: شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم.
- تناول مشروبات طبيعية منعشة: مثل ماء جوز الهند، عصير الليمون الطازج، واللبن الرائب.
- تبريد المنزل بوسائل بسيطة: استخدام الستائر أو المصاريع، وفتح النوافذ ليلًا للسماح بتجدد الهواء.
- الحماية عند الخروج: ارتداء القبعات، النظارات الشمسية، والأحذية المناسبة، مع استخدام المظلة.
- ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وفاتحة اللون: لتقليل امتصاص حرارة الشمس والحفاظ على برودة الجسم.
- تعديل النظام الغذائي: تجنب الأطعمة الثقيلة والمقلية، مع الإكثار من الفواكه والخضراوات الطازجة.
- استشارة الطبيب فورًا: في حال الشعور بأعراض غير طبيعية مثل الصداع الشديد أو الدوخة أو الغثيان.
- التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 12 ظهرًا و3 عصرًا.
- تناول المشروبات الغازية أو المشروبات الباردة جدًا، التي قد تسبب اضطرابات في درجة حرارة الجسم.
- ترك الأطفال أو الحيوانات في المركبات المغلقة، حتى لو لفترة قصيرة.
- الاستحمام بالماء البارد مباشرةً بعد التعرض الشديد للحرارة، حيث قد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية.
- البقاء خارج المنزل لفترات طويلة دون حماية مناسبة، ما يزيد من خطر الإصابة بضربات الشمس.
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