موانع تناول البازلاء الخضراء

وتنصح الطبيبة بالبازلاء الخضراء الطازجة أو المجمدة، ولتجنب خطر التسمم الغذائي تنصح باتباع القواعد التالية قبل تناولها:
- يجب شطفها جيدا بالماء الجاري.
- يجب استخدام الفرشاة لإزالة أي تربة أو رمل أو أي ملوثات أخرى وقد تحتوي على كائنات دقيقة ممرضة.
- يجب فحص البازلاء والقرون بعناية قبل تناولها.
- يجب ألا تظهر عليها أي علامات عفن أو تعفن أو تلف.
- يمكن تخزين البازلاء الخضراء الطازجة في الثلاجة في وعاء أو كيس نظيف بضعة أيام لأن التخزين طويل الأمد قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا.
- ينصح بإعطاء الأطفال الصغار البازلاء الخضراء فقط بعد المعالجة الحرارية ومهروسة لتجنب خطر الاختناق.
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