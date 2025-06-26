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موانع تناول البازلاء الخضراء

البازلاء الخضراء
البازلاء الخضراء
 
الخميس، 26-06-2025 03:15 ص

الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة يكاتيرينا غوزمان أخصائية أمراض الجهاز الهضمي خبيرة التغذية إلى أن البازلاء الخضراء قد تشكل خطورة على مرضى الكلى وأمراض الجهاز الهضمي لأن البقوليات تسبب انتفاخ البطن.

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وتقول: "فوائد البازلاء الخضراء عديدة، ولكن رغم ذلك، هناك موانع لتناولها لأنها غنية بالألياف والكربوهيدرات، ما قد يسبب زيادة في تكوين الغازات والانتفاخ لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأمعاء. كما تحتوي البازلاء الخضراء على فيتامين К، الذي قد يزيد من تخثر الدم. لذلك، ينبغي على الأشخاص الذين يتناولون مضادات التخثر تناول البقوليات بحذر ومراقبة مؤشرات تخثر الدم لديهم. البيورينات (Purine)، التي تشكل حمض اليوريك عند تحللها، غير آمنة لمرضى النقرس وأمراض الكلى الأخرى. كما يمكن للبازلاء أن تهيج الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء، لذا يجب تجنب الإفراط في تناولها إذا كان الشخص يعاني من التهاب المعدة أو قرحة المعدة أو أمراض الجهاز الهضمي الأخرى في مرحلة تفاقمها".

وتنصح الطبيبة بالبازلاء الخضراء الطازجة أو المجمدة، ولتجنب خطر التسمم الغذائي تنصح باتباع القواعد التالية قبل تناولها:

- يجب شطفها جيدا بالماء الجاري.

- يجب استخدام الفرشاة لإزالة أي تربة أو رمل أو أي ملوثات أخرى وقد تحتوي على كائنات دقيقة ممرضة.

- يجب فحص البازلاء والقرون بعناية قبل تناولها.

- يجب ألا تظهر عليها أي علامات عفن أو تعفن أو تلف.

- يمكن تخزين البازلاء الخضراء الطازجة في الثلاجة في وعاء أو كيس نظيف بضعة أيام لأن التخزين طويل الأمد قد يؤدي إلى تكاثر البكتيريا.

- ينصح بإعطاء الأطفال الصغار البازلاء الخضراء فقط بعد المعالجة الحرارية ومهروسة لتجنب خطر الاختناق.

 
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