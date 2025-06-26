موانع تناول البازلاء الخضراء

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يكاتيرينا غوزمان أخصائية أمراض الجهاز الهضمي خبيرة التغذية إلى أن البازلاء الخضراء قد تشكل خطورة على مرضى الكلى وأمراض الجهاز الهضمي لأن البقوليات تسبب انتفاخ البطن.

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