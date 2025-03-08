نصائح للحد من رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام في رمضان

الوكيل الإخباري- تُعتبر رائحة الفم غير المرغوبة من المشكلات الشائعة خلال شهر رمضان، ويرتبط ذلك بشكل رئيسي بالجفاف ونقص الرطوبة في الجسم أثناء ساعات الصيام. بالإضافة إلى ذلك، قد تسهم بعض مشكلات صحة الفم مثل نقص العناية بتنظيف الأسنان في زيادة هذه الرائحة. لكن يمكن الحد من هذه المشكلة بسهولة عبر بعض الإجراءات البسيطة:

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شرب الماء وتناول الفواكه: من المهم شرب الكثير من الماء وتناول الفواكه خلال الليل أو عند السحور، حيث تساعد هذه العوامل على تقليل جفاف الفم وبالتالي الحد من الرائحة الكريهة.

العناية بنظافة الفم: ينصح أطباء الأسنان بغسل الأسنان بالفرشاة وتنظيف ما بينها بالخيط بعد وجبة السحور. كما أن تنظيف الأسنان مرتين يوميًا يعد من أفضل الطرق للوقاية من مشاكل الفم التي قد تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة.

استخدام معجون وفرشاة الأسنان والخيط: يعتبر تنظيف الأسنان باستخدام المعجون والفرشاة، بالإضافة إلى الخيط، من الطرق الفعالة في الحفاظ على صحة الفم، وهو لا يبطّل الصوم. أما إذا كنت تفضل اتخاذ المزيد من الحذر، فيمكنك التركيز على ترطيب الجسم جيدًا عن طريق شرب السوائل خلال الليل.

تجنب الغسولات التي تحتوي على الكحول: من الأفضل تجنب استخدام غسولات الفم التي تحتوي على الكحول، لأنها تزيد من جفاف الفم. يُفضل استخدام غسول فم خالٍ من الكحول خلال شهر رمضان.

زيارة طبيب الأسنان: إذا كنت بحاجة لإجراءات طبية في عيادة الأسنان، فإن هذه الإجراءات لا تعتبر من مبطلات الصوم، ويمكنك تحديد مواعيد زيارة مسائية خلال رمضان.



باتباع هذه النصائح، يمكن تقليل رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام والحفاظ على صحة الفم بشكل عام.