نظام غذائي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

الوكيل الإخباري- أكدت دراسة جديدة أن هناك نظاماً غذائياً يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالسرطان.

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وحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فإن هذا النظام هو «نظام البحر المتوسط» وهو نظام متنوع وغني بالنباتات (المكسرات والبذور والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات)، والدهون الرئيسية فيه هي زيت الزيتون (عادةً البكر الممتاز)، إضافة إلى كميات معتدلة من الأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والبيض، مع استهلاك نادر للحوم والحلوى والأطعمة المصنعة.



ولطالما عُرف هذا النظام بأنه من بين الأفضل لفقدان الوزن الصحي وخفض السمنة. والسمنة هي عامل خطر رئيسي للإصابة بالسرطان وكثير من الأمراض المزمنة الأخرى، مثل مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والكلى والسكتة الدماغية، وغيرها.



وقامت الدراسة الجديدة بتحليل النظام الغذائي والبيانات الطبية لأكثر من 450 ألف شخص شاركوا في دراسة الاستقصاء الأوروبي المُستقبلي، حول السرطان والتغذية (EPIC)، وهي دراسة جماعية أوروبية حول العلاقات بين النظام الغذائي والسرطان والأمراض المزمنة الأخرى.



وشمل الاستقصاء الذي أُجري بين عامي 1992 و2000 مشاركين تتراوح سنهم بين 35 و70 عاماً، من 23 مركزاً في 10 دول. و3 من هذه الدول (اليونان، وإيطاليا، وإسبانيا) معروفة باتباع كثير من مواطنيها نظام البحر المتوسط، في حين أن الدول السبع الأخرى (الدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، والسويد، والمملكة المتحدة) ليست كذلك.



وقد وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين التزموا بشكل وثيق بنظام البحر المتوسط، كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان المرتبط بالسمنة بنحو 6 في المائة مقارنة بغيرهم.



وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، إنماكولادا أغيليرا بوينوسفينوس، الأستاذة في قسم الطب الوقائي والصحة العامة، في معهد أبحاث الصحة بجامعة نافارا بإسبانيا: «في حين قد يبدو هذا الرقم صغيراً، فإن حتى الانخفاض الطفيف في المخاطر على المستوى الفردي يمكن أن يُترجَم إلى آلاف حالات السرطان التي يمكن الوقاية منها عند تطبيقها على مستوى السكان».



ولفتت إلى أن السبب في مساهمة هذا النظام في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، قد يرجع لدوره في تقليل الالتهاب، وتحسين الصحة الأيضية.



وأضافت: «إن التشجيع على الالتزام بنظام البحر المتوسط بوصفه نمطاً غذائياً منخفض التكلفة ومتاحاً ومستداماً، يمكن أن يكون له تأثير كبير على استراتيجيات الوقاية من السرطان».



والشهر الماضي، ذكرت دراسة أن اتباع نظام البحر المتوسط بشكل دقيق قد يعزز صحة الدماغ بين البالغين.



كما أكدت دراسات سابقة أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، كما يمكن أن يخفض خطر الوفاة لدى النساء بمقدار الخُمس.