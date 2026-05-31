نوع شائع من الحمضيات يحارب الالتهابات في الجسم

البوملي
الأحد، 31-05-2026 06:06 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة علمية حديثة أن البوملي يحتوي على مواد تساعد على محاربة العدوى الفيروسية في الجسم وتقليل الالتهابات.

درس الباحثون الحويصلات خارج الخلوية، وهي حويصلات صغيرة جدا تستخدمها النباتات لنقل المواد النشطة بيولوجيا، واستخدموا فيروس التهاب الفم الحويصلي (VSV) لمعرفة تأثيراتها عليه، إذ يستخدم هذا الفيروس عادة لدراسة آليات العدوى الفيروسية، من بين عدة أنواع من الحويصلات النباتية، أظهرت الجزيئات المستخرجة من فاكهة البوملي التأثير الأقوى المضاد للفيروسات، سواء في التجارب على الخلايا أو على الحيوانات المخبرية.

وكشف تحليل تركيب الحويصلات المستخرجة من البوملي عن مركب طبيعي يدعى حمض البنسيليك، وتبين أن هذه المادة تثبط تكاثر الفيروس، وفي الوقت نفسه تقلل من إنتاج الجزيئات الالتهابية IFN-β و IL-6، والتي يمكن أن تتسبب عند تنشيطها تلف أنسجة الجسم، ويعتقد الباحثون أن هذا التأثير مرتبط بالتأثير على مسار الإشارات GSK3β/STAT1، الذي يشارك في عمل المناعة الفطرية.

 
 


