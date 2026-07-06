الإثنين 2026-07-06 04:10 م

هل الغلوتين مضر بالصحة فعلاً؟ خبراء يوضحون الحقيقة

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تعبيرية
 
الإثنين، 06-07-2026 02:47 م
الوكيل الإخباري-   يحذر خبراء التغذية من اتباع الأنظمة الغذائية الخالية من الغلوتين دون سبب طبي، مؤكدين أنها لا تقدم فوائد صحية مثبتة للأشخاص الأصحاء ولا تساعد بالضرورة على إنقاص الوزن.اضافة اعلان


وتوضح اختصاصية التغذية البريطانية باهي فان دي بور أن هذا النظام ضروري فقط لمرضى السيلياك، وقد يفيد بعض المصابين بحساسية الغلوتين أو القولون العصبي في تخفيف أعراض هضمية مثل الانتفاخ والألم، مع الإشارة إلى أن المشكلة قد تكون أحياناً في مركبات القمح وليس الغلوتين نفسه.

كما يحذر الخبراء من أن بعض المنتجات الخالية من الغلوتين قد تفتقر لعناصر مفيدة للأمعاء، وأن الامتناع عنه دون تشخيص طبي قد يؤثر على صحة الجهاز الهضمي ودقة الفحوص الطبية.
 
 


gnews

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