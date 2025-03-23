الوكيل الإخباري- يحتفل العالم في الثاني والعشرين من شهر مارس كل عام باليوم العالمي للماء لزيادة الوعي بأهمية شرب الماء وتأثيرها على الجسم بشكل كبير.

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يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي تأثير الماء المثلج على السعرات الحرارية وفقًا لما ذكره موقع "healthline".



هل الماء المثلج يحرق السعرات الحرارية؟

أثبتت نتائج بعض الدراسات أن شرب الماء المثلج يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية ولكن بشكل خفيف جدًا وعادة ما يتم ذلك من خلال:



1- زيادة عملية الأيض

عادة ما يحتاج الجسم إلى جهد زائد عند شرب الماء المثلج وذلك لتدفئة الماء إلى درجة حرارة الجسم وبالتالي تحتاج هذه العملية إلى طاقة زائدة ومن ثم حرق سعرات حرارية بالجسم للحصول على طاقة.



2- حرق السعرات الحرارية

تشير نتائج بعض الدراسات إلى أن شرب كوب من الماء المثلج يساعد في حرق السعرات الحرارية في الجسم ولكن بشكل ضئيل جدًا وعند تناول كمية كبيرة من الماء المثلج يمكن أن تحدث نتائج عكسية بالجسم.



نصائح لحرق السعرات الحرارية الزائدة

عادة لا يفضل الاعتماد على الماء المثلج لحرق السعرات الحرارية الزائدة بالجسم والأفضل اتباع بعض النصائح للحصول على نتائج أفضل من بينها:

- اتباع نظام غذائي صحي غني بكمية كبيرة من الألياف الغذائية.

- تجنب الإفراط في الماء المثلج لأنه قد يسبب الحساسية أو اضطراب الجهاز الهضمي عند بعض الأشخاص.

- لا يجب الاعتماد على الماء المثلج فقط والأفضل شرب الماء الفاتر بجانبه.

- الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام.

- يجب الحرص على شرب كمية كافية من الماء بغض النظر عن درجة حرارته.