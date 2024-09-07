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هل المستكة تقتل جرثومة المعدة؟

المستكة
المستكة
السبت، 07-09-2024 10:58 ص

الوكيل الإخباري-   يقبل بعض المصابين بجرثومة المعدة على تناول المستكة، لاعتقادهم أنها من الطرق الطبيعية التي تساهم في القضاء على البكتيريا الحلزونية.

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هل المستكة تعالج جرثومة المعدة؟
في هذا الصدد، قال الدكتور سمير أسعد، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والباطنة في مصر ، إن المستكة لا تعالج جرثومة المعدة كما يشاع عنها، موضحًا أن سبب اعتقاد بعض الأشخاص ذلك يرجع إلى شعور عدد من المرضى بالتحسن بعد تناولها.


وأضاف سمير أن مريض جرثومة المعدة يشعر بالتحسن بعد تناول المستكة، بفضل قدرتها على تخفيف الحموضة التي تسببها البكتيريا الحلزونية، لكنها غير قادرة على قتلها.


وحذر استشاري أمراض الجهاز الهضمي من الانسياق وراء الوصفات الشائعة لعلاج جرثومة المعدة، لأنها غالبًا لا تساعد على الشفاء، وقد تؤثر سلبًا على المريض.


أدوية لعلاج جرثومة المعدة
وأوضح أن علاج جرثومة المعدة يتمثل في تناول الأدوية التالية تحت إشراف الطبيب:
المضادات الحيوية.
الأدوية المثبطة لحمض المعدة.
المطهرات المعوية.


وشدد سمير على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي خلال فترة علاج جرثومة المعدة، لأن الأدوية بدون تغذية سليمة لن تجدي نفعًا في القضاء على البكتيريا الحلزونية.


أطعمة ومشروبات ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة
واختتم حديثه بتوصية مرضى جرثومة المعدة بالإقلاع عن التدخين، وتجنب الأطعمة والمشروبات التالية:
اللحوم المصنعة.
الوجبات السريعة.
المقليات.
منتجات الألبان.
المشروبات السكرية.
الحلويات.
المشروبات المنبهة، مثل الشاي والقهوة.
الأطعمة الحارة والغنية بالتوابل.

 

الكونسلتو

 
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