هل تناول الفواكه ليلًا مضر؟ نصائح ذكية لتناولها دون قلق

الوكيل الإخباري- يُثار كثير من الجدل حول تناول الفواكه ليلاً، حيث يعتقد البعض أنه قد يكون مضراً بالصحة أو سبباً لزيادة الوزن، بينما يرى آخرون أنه خيار غذائي صحي في أي وقت. وتعود هذه الآراء المتباينة إلى اختلاف تأثير الفواكه على الهضم، ومستوى السكر في الدم، ونمط الحياة الغذائي لكل شخص. لذلك، من المهم فهم حقيقة تناول الفواكه ليلاً بناءً على أسس علمية بعيداً عن المعتقدات الشائعة.





حقيقة شائعة أم خرافة غذائية؟



يعتقد كثير من الناس أن تناول الفواكه في الليل عادة غير صحية، وأنها قد تؤدي إلى زيادة الوزن أو اضطرابات في الهضم، بينما يرى آخرون أنها وجبة خفيفة ومفيدة في أي وقت. وبين هذين الرأيين تنتشر معلومات متناقضة تثير الحيرة. وفيما يلي بعض المعلومات وفق موقع Healthline:



في حال كنتِ تحاولين إنقاص وزنكِ فسوف تلجئين بلا شك إلى الفاكهة لإشباع رغباتكِ الشديدة. إن الفواكه صحية، غنية بالعصارة، مغذية، حلوة بشكل طبيعي، وهي أفضل بكثير من الأطعمة السكرية الأخرى. لكن أثبتت الدراسات أنه يجب عدم تناول الفاكهة بعد الساعة الرابعة مساءً، وهناك بعض الأسباب التي تجعلكِ تتجنبين تناول الفاكهة في الليل:



زيادة في مستويات السكر في الدم: تحتوي العديد من الفواكه على نسبة عالية من السكر، وتناولها قبل العشاء يمكن أن يزيد من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم. يعاني غالبية السكان من ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتناول فواكه معينة يزيد من خطر الإصابة. نتيجة لذلك، يجب تجنب تناول أنواع فواكه معينة قبل النوم مباشرة.



فقدان العناصر الغذائية الأخرى: عندما يتعلق الأمر بالفواكه، يتجاهل معظم الناس الأغذية الأخرى مثل الخضروات والبروتينات. هذا لأنهم يحاولون استيعاب الثمار مع إدارة جدول نظامهم الغذائي أيضاً. ومع ذلك، فإن تخطي العناصر الغذائية الأساسية الأخرى قد يسبب مضاعفات إضافية في جسمكِ نتيجة النقص.



إزعاج النوم: إن تناول الفاكهة في وقت العشاء قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة يمكن أن يساعدكِ على الشعور بمزيد من النشاط. قد يكون هذا مزعجاً لأنكِ لن تكوني قادرة على النوم بعمق، وسوف يتشتت انتباهكِ بسهولة. يجب تناول الفاكهة في وجبة الإفطار؛ لأنها تزيد من مستوى طاقة الجسم وتسمح لكِ بالعمل دون الشعور بالإرهاق.



الفاكهة منخفضة في السعرات الحرارية بشكل عام؛ لذا فإن تناول قطعة واحدة لن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن. ومع ذلك، إذا كنتِ تأكلين العدد الموصى به من السعرات الحرارية كل يوم ثم تناولتِ موزة واحدة إضافية متوسطة الحجم قبل النوم، فستحصلين على 100 سعرة حرارية إضافية.



يمكن تناول الفاكهة قبل أو بعد التمرين: عند تناول الفاكهة قبل التمرين، يمتص الجسم السكريات البسيطة الموجودة فيها ليستخدمها فوراً. وعندما تأكلين الفاكهة بعد التمرين، فإن العناصر الغذائية تمد الجسم بسرعة بالطاقة التي تم بذلها أثناء التمرين.



لا، تناول الفواكه ليلاً ليس مضراً بحد ذاته، لكن يعتمد الأمر على نوع الفاكهة، والكمية، وحالة كل شخص.



متى يكون تناول الفاكهة ليلاً مناسباً؟



إذا كنتِ جائعة قبل النوم، فالفاكهة خيار أفضل من الحلويات أو الوجبات الثقيلة. والفواكه تحتوي على ألياف، وفيتامينات، وماء يساعد على الهضم.



كما أن بعض أنواع الفواكه خفيفة مثل التفاح، والكمثرى، والتوت، والموز الصغير.



متى قد يسبب تناول الفاكهة إزعاجاً؟



الإكثار من الفواكه السكرية ليلاً (مثل العنب، والمانجو، والتين) قد يرفع سكر الدم، ويسبب غازات أو انتفاخاً عند من يعانون من ارتجاع المريء والقولون العصبي. لذلك، فإن تناولها مباشرة قبل النوم قد يسبب ثقلاً أو أرقاً لبعض الأشخاص.

