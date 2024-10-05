هل تنجح مكملات الكولاجين في تقليل التجاعيد؟

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الوكيل الإخباري- يتوزع الكولاجين في الجسم، على الجلد، والعظام، والأوتار، والأعضاء، ويشكل حوالي 30% من الجسم، هو بروتين من الأنسجة الداعمة للجلد يمنحه تماسكه ومرونته. اضافة اعلان





ومع خسارة الكولاجين بمرور الوقت، يترهل الجلد ويترقق وتتطور التجاعيد. ووفق "مديكال إكسبريس"، يركز جزء كبير من صناعة مكافحة الشيخوخة على الحفاظ على الكولاجين، على أمل إعادة بناءه.

ويأتي الكولاجين في شكل مكملات غذائية دون وصفة طبية، مثل الكبسولات أو المسحوق.



ويمكن أيضاً استهلاكه في الجيلاتين في الأطعمة مثل الجيلي، والمارشميلو، وجلد بعض الأسماك.



ولم تحسم نتائج الدراسات جدوى تناوله بالفم، سواء بالنظام الغذائي أو عن طريق المكملات الغذائية.



وفي كثير من الأحيان، لا تجرى البحوث حول الكولاجين، على البشر، و تجرى في حالات قليلة بكمية غير عملية للنظام الغذائي اليومي وعادات التغذية.



ويصعب التفكير في منتجات كولاجين موضعية مثل الأمصال، والمرطبات، لأنه بروتين كبير ذو بنية معقدة، لا يمكن امتصاصه مباشرة من خلال الجلد.



امتصاص الكولاجين

وقد توضع علامات ترويجية على المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية بكلمات مثل "ببتيدات الكولاجين عالية التحلل المائي"، والتي تدعي أن البنية الكيميائية للكولاجين أكثر قابلية للامتصاص في بطانة الأمعاء، أو على سطح الجلد ليبدو أنه أكثر نشاطاً.



ولا تسجل المنتجات الموضعية غير الدوائية، لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بنفس الطريقة التي تسجل بها الأدوية الموصوفة.



وبالمثل، لا تنظم المكملات الغذائية عن طريق الفم من قبل السلطات الصحية، بنفس طريقة تنظيم الأغذية والأدوية عن طريق الفم.



الحشو

وفي طب الأمراض الجلدية، والجراحة التجميلية، وجراحة الوجه والأذن والأنف والحنجرة، يعطى الكولاجين والحشو في الجلد بطرق علاج أخرى في العيادة، مثل الحقن.