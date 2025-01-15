هل حمية شوربة الملفوف فعلا حل سريع لفقدان الوزن؟

الوكيل الإخباري- تُعتبر حمية شوربة الملفوف واحدة من أشهر الأنظمة الغذائية التي تعتمد على تناول شوربة الملفوف بشكل أساسي لمدة أسبوع، مع السماح بكمية محدودة من الأطعمة الأخرى.

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ويعد مؤيدو هذا النظام بأنه يمكن فقدان ما يصل إلى 10 أرطال (4.5 كيلوغرامات) في 7 أيام، مما يجذب الكثيرين الذين يبحثون عن حلول سريعة لفقدان الوزن.



هل تساعد في فقدان الوزن؟

في حين أن هذه الحمية قد تؤدي إلى فقدان سريع للوزن، إلا أنه لا توجد دراسات علمية تؤكد فعاليتها بشكل دائم. يعود فقدان الوزن السريع إلى انخفاض السعرات الحرارية بشكل كبير، ولكن هذه النتائج غالباً ما تكون مؤقتة، حيث يعود الوزن بمجرد التوقف عن الحمية. كما أن النظام يفتقر إلى التنوع الغذائي الذي يوفر احتياجات الجسم اليومية، مما يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ الأيض.



الفوائد المحتملة

على الرغم من القيود، قد توفر حمية شوربة الملفوف بعض الفوائد:

1 - تحسين مقاومة الأنسولين: دراسة صغيرة أظهرت أن الحميات المنخفضة السعرات قد تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين مؤقتًا.

2 - غنية بالألياف ومنخفضة السعرات: يساعد النظام على تحسين عملية الهضم وزيادة الشعور بالشبع.

3 - تكلفة منخفضة: تتميز الحمية بتكلفتها الاقتصادية مقارنة ببعض الأنظمة الغذائية الأخرى.



الخلاصة

حمية شوربة الملفوف قد تكون فعّالة لفقدان الوزن بشكل سريع، لكنها لا تضمن نتائج مستدامة.

يُنصح دائمًا بالتوازن الغذائي والتوجه إلى الأنظمة الغذائية المستدامة والطويلة المدى لتحقيق نتائج أفضل على المدى البعيد.