هل شرب الماء البارد أم الساخن أفضل صيفًا؟ طبيب يجيب

وفقًا للدكتورة غادة الصايغ، استشارية التغذية العلاجية، فإن الماء الساخن يُفضل في الصيف، لما له من فوائد صحية، منها:
✅ فوائد شرب الماء الساخن في الصيف:
تعزيز صحة الأعصاب وتغذية الدماغ.
طرد السموم خاصة عند شربه صباحًا على الريق.
خفض حرارة الجسم بشكل طبيعي.
تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.
تحسين وظائف الكبد وتقليل الالتهابات.
تخفيف أعراض الدورة الشهرية وانقطاع الطمث.
⚠️ أضرار قلة شرب الماء في الصيف:
عدم شرب كميات كافية من الماء قد يؤدي إلى:
اختلال توازن الجسم
انخفاض ضغط الدم
تسارع ضربات القلب
جفاف الجلد وقلة التبول
زيادة الأملاح
آلام في المفاصل والعضلات
مشاكل في القولون
الشعور بالخمول والصداع
📌 نصيحة: تناول الماء على دفعات خلال اليوم، وليس بكميات كبيرة دفعة واحدة.
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