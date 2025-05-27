الثلاثاء 2025-05-27 04:36 م
 

هل شرب الماء البارد أم الساخن أفضل صيفًا؟ طبيب يجيب

قل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري-    مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد الشعور بالعطش والحاجة لترطيب الجسم. وهنا يبرز سؤال: هل الأفضل شرب الماء البارد أم الساخن؟

اضافة اعلان


وفقًا للدكتورة غادة الصايغ، استشارية التغذية العلاجية، فإن الماء الساخن يُفضل في الصيف، لما له من فوائد صحية، منها:
✅ فوائد شرب الماء الساخن في الصيف:
تعزيز صحة الأعصاب وتغذية الدماغ.
طرد السموم خاصة عند شربه صباحًا على الريق.
خفض حرارة الجسم بشكل طبيعي.
تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.
تحسين وظائف الكبد وتقليل الالتهابات.
تخفيف أعراض الدورة الشهرية وانقطاع الطمث.


⚠️ أضرار قلة شرب الماء في الصيف:
عدم شرب كميات كافية من الماء قد يؤدي إلى:
اختلال توازن الجسم
انخفاض ضغط الدم
تسارع ضربات القلب
جفاف الجلد وقلة التبول
زيادة الأملاح
آلام في المفاصل والعضلات
مشاكل في القولون
الشعور بالخمول والصداع


📌 نصيحة: تناول الماء على دفعات خلال اليوم، وليس بكميات كبيرة دفعة واحدة.

 

الكونسلتو 

 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية جامعة العلوم والتكنولوجيا تبحث والسفارة اليابانية تعزيز التبادل الثقافي

غزة

فلسطين المستشار الألماني لإسرائيل: لا يمكن تبرير إبادة المدنيين في غزة

قاقاا

المرأة والجمال هل يناسب سيروم فيتامين C البشرة الحساسة؟

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

أخبار محلية الملك يلتقي وزيرة خارجية فنلندا

مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تحتفل بعيد الاستقلال الـ 79

أخبار محلية مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تحتفل بعيد الاستقلال الـ 79

ااف

المرأة والجمال ماسك الخيار للبشرة.. 5 فوائد لا غنى عنها لصحة ونضارة وجهك!

7عهغ7ع

تكنولوجيا هل ستتيح الإمارات ChatGPT Plus بالمجان؟

فا

تكنولوجيا قريباً.. إطلاق تطبيق واتساب لأجهزة آيباد اللوحية



 
 





الأكثر مشاهدة