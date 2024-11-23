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هل شرب الماء بالليمون يقلل من التهابات القولون؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 23-11-2024 11:51 ص

الوكيل الإخباري-   يعد ماء الليمون مشروبًا منعشًا يمكن أن يوفر فيتامين C ويساعد الشخص على الحفاظ على رطوبته. لكن هل يمكن أن يقلل من التهابات القولون؟

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هل شرب الماء بالليمون يقلل من التهابات القولون؟
يحتوي الليمون على فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، وهو مصدر لمركبات نباتية تسمى الفلافونويد، والتي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، خاصة في القولون العصبي.


مضادات الأكسدة هي مركبات تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف، وذلك من خلال الحد من تلف الخلايا. تساعد مضادات الأكسدة على تقليل مخاطر العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسمنة، والسرطان.


تقوم مضادات الأكسدة بذلك عن طريق التخلص من الجذور الحرة، وهي مركبات ضارة ومسببة للأمراض في الجسم ناتجة عن الإجهاد التأكسدي.


يربط البحث بين الالتهاب المزمن وزيادة الإجهاد التأكسدي وخطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، بما في ذلك التهاب المفاصل، والسكري، وأمراض المناعة الذاتية، والسرطان.


تشير إحدى المراجعات لعام 2019 إلى أن مضادات الأكسدة والفلافونويدات الموجودة في الحمضيات يمكن أن تحسن صحة القلب وعلامات الصحة الأيضية، بما في ذلك تحمل الجلوكوز، وحساسية الأنسولين، واستقلاب الدهون.


فيتامين C مهم أيضًا لوظيفة الجهاز المناعي، وشفاء الجروح، ومساعدة الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة.

 

الكونسلتو

 
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