هل يكفي الصيام 8 ساعات يومياً لخسارة الوزن؟ دراسة تجيب

الوكيل الإخباري- خلصت دراسة حديثة إلى أن الصيام لمدة 8 ساعات يومياً قد يساعد على فقدان ما بين 3 و4 كيلوغرامات خلال عام، مع تحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالسمنة.

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وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين التزموا بتناول الطعام خلال نافذة زمنية مدتها 8 ساعات حققوا خسارة أكبر في الوزن ومحيط الخصر والورك مقارنة بمن تناولوا الطعام على مدار 12 ساعة أو أكثر.



وأوضحت الباحثة الرئيسية، الدكتورة ألبا كاماتشو-كاردينوسا من جامعة غرناطة الإسبانية، أن فوائد النظام ترتبط بفترة الصيام البالغة 16 ساعة أكثر من ارتباطها بوقت تناول الطعام.



وشملت الدراسة 99 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وقُسّموا إلى مجموعات مختلفة لمدة 12 أسبوعاً، مع متابعة نتائجهم على مدار عام كامل.