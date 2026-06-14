الأحد 2026-06-14 05:05 م

هل يكفي الصيام 8 ساعات يومياً لخسارة الوزن؟ دراسة تجيب

بلءسف
تعبيرية
 
الأحد، 14-06-2026 02:42 م

الوكيل الإخباري-   خلصت دراسة حديثة إلى أن الصيام لمدة 8 ساعات يومياً قد يساعد على فقدان ما بين 3 و4 كيلوغرامات خلال عام، مع تحسين الصحة العامة وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالسمنة.

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وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين التزموا بتناول الطعام خلال نافذة زمنية مدتها 8 ساعات حققوا خسارة أكبر في الوزن ومحيط الخصر والورك مقارنة بمن تناولوا الطعام على مدار 12 ساعة أو أكثر.


وأوضحت الباحثة الرئيسية، الدكتورة ألبا كاماتشو-كاردينوسا من جامعة غرناطة الإسبانية، أن فوائد النظام ترتبط بفترة الصيام البالغة 16 ساعة أكثر من ارتباطها بوقت تناول الطعام.


وشملت الدراسة 99 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وقُسّموا إلى مجموعات مختلفة لمدة 12 أسبوعاً، مع متابعة نتائجهم على مدار عام كامل.


وأكد الباحثون أن الصيام المتقطع يُعد وسيلة بسيطة وفعالة للمساعدة على فقدان الوزن والحفاظ عليه، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات طويلة المدى لتأكيد النتائج.

 

 
 


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