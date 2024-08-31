3 أنواع للغرغرينا.. كيف تكتشف الإصابة؟

الوكيل الإخباري- الغرغرينا حالة خطيرة تحدث عندما تموت الأنسجة في الجسم نتيجة لانقطاع إمدادات الدم أو عدوى بكتيرية شديدة. يمكن أن تؤثر على أي جزء من الجسم، لكنها تصيب غالبًا الأطراف مثل أصابع اليدين أو القدمين، وكذلك الأنسجة الداخلية مثل الأمعاء.

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أسباب الغرغرينا:

تصلب الشرايين: تضيق أو انسداد الشرايين نتيجة تراكم الرواسب الدهنية (البلاك) يمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى الأطراف، مما يؤدي إلى الغرغرينا.



الجلطات الدموية: تكوّن جلطة دموية قد تعيق تدفق الدم إلى منطقة معينة، مما يسبب موت الأنسجة.



الحروق أو الجروح العميقة: الإصابات الخطيرة التي تتلف الأوعية الدموية يمكن أن تؤدي إلى انقطاع تدفق الدم وظهور الغرغرينا.



العدوى البكتيرية الشديدة: بعض البكتيريا مثل Clostridium perfringens يمكن أن تسبب عدوى حادة تؤدي إلى موت الأنسجة بسرعة وتسبب نوعًا من الغرغرينا يسمى "الغرغرينا الغازية".



ضعف الجهاز المناعي: الأمراض التي تضعف الجهاز المناعي مثل السكري أو فيروس نقص المناعة البشري (HIV) يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالغرغرينا بسبب ضعف قدرة الجسم على مكافحة العدوى.



مرض السكري: مرض السكري يسبب تلف الأوعية الدموية والأعصاب، مما يؤدي إلى ضعف تدفق الدم وزيادة خطر الإصابة بالغرغرينا، خاصة في الأطراف.



أعراض الغرغرينا:

تعتمد أعراض الغرغرينا على نوعها والمنطقة المصابة، وتشمل الأعراض ما يلي:

تغير لون الجلد:



اللون الأزرق أو الأرجواني أو الأسود: عادةً ما يكون الجلد المصاب بالغرغرينا غامق اللون نتيجة موت الأنسجة.



اللون الأحمر أو البرونزي: قد يظهر الجلد منتفخًا ومحمرًا في المراحل المبكرة من الغرغرينا.

ألم شديد: في المراحل المبكرة، قد يشعر المريض بألم شديد في المنطقة المصابة. ومع تطور الحالة، قد يقل الألم أو يختفي تمامًا مع موت الأنسجة والأعصاب.



تورم: قد تصبح المنطقة المصابة متورمة أو متصلبة.



ظهور فقاعات أو بثور: قد تتكون فقاعات مملوءة بالسوائل على الجلد المصاب.



رائحة كريهة: الغرغرينا، خاصة الغرغرينا الغازية، قد تسبب انبعاث رائحة كريهة من المنطقة المصابة نتيجة العدوى البكتيرية.



الحمى والتعب: يمكن أن تكون الحمى والإرهاق علامات على انتشار العدوى في الجسم.

أنواع الغرغرينا:



هناك عدة أنواع من الغرغرينا، بما في ذلك:



الغرغرينا الجافة: تحدث عادةً بسبب انقطاع تدفق الدم المزمن، حيث يصبح الجلد جافًا، ويظهر بلون غامق، ويتقشر.



الغرغرينا الرطبة: تنشأ بسبب العدوى البكتيرية في الجرح أو الأنسجة المصابة، وتكون المنطقة المصابة متورمة ورطبة، وتنتشر العدوى بسرعة.



الغرغرينا الغازية: نوع خطير جدًا يحدث بسبب عدوى بكتيرية تنتج غازات في الأنسجة المصابة، مما يؤدي إلى ظهور فقاعات تحت الجلد ورائحة كريهة.