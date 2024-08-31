3 أنواع للغرغرينا.. كيف تكتشف الإصابة؟

تصلب الشرايين: تضيق أو انسداد الشرايين نتيجة تراكم الرواسب الدهنية (البلاك) يمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى الأطراف، مما يؤدي إلى الغرغرينا.
الجلطات الدموية: تكوّن جلطة دموية قد تعيق تدفق الدم إلى منطقة معينة، مما يسبب موت الأنسجة.
الحروق أو الجروح العميقة: الإصابات الخطيرة التي تتلف الأوعية الدموية يمكن أن تؤدي إلى انقطاع تدفق الدم وظهور الغرغرينا.
العدوى البكتيرية الشديدة: بعض البكتيريا مثل Clostridium perfringens يمكن أن تسبب عدوى حادة تؤدي إلى موت الأنسجة بسرعة وتسبب نوعًا من الغرغرينا يسمى "الغرغرينا الغازية".
ضعف الجهاز المناعي: الأمراض التي تضعف الجهاز المناعي مثل السكري أو فيروس نقص المناعة البشري (HIV) يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالغرغرينا بسبب ضعف قدرة الجسم على مكافحة العدوى.
مرض السكري: مرض السكري يسبب تلف الأوعية الدموية والأعصاب، مما يؤدي إلى ضعف تدفق الدم وزيادة خطر الإصابة بالغرغرينا، خاصة في الأطراف.
أعراض الغرغرينا:
تعتمد أعراض الغرغرينا على نوعها والمنطقة المصابة، وتشمل الأعراض ما يلي:
تغير لون الجلد:
اللون الأزرق أو الأرجواني أو الأسود: عادةً ما يكون الجلد المصاب بالغرغرينا غامق اللون نتيجة موت الأنسجة.
اللون الأحمر أو البرونزي: قد يظهر الجلد منتفخًا ومحمرًا في المراحل المبكرة من الغرغرينا.
ألم شديد: في المراحل المبكرة، قد يشعر المريض بألم شديد في المنطقة المصابة. ومع تطور الحالة، قد يقل الألم أو يختفي تمامًا مع موت الأنسجة والأعصاب.
تورم: قد تصبح المنطقة المصابة متورمة أو متصلبة.
ظهور فقاعات أو بثور: قد تتكون فقاعات مملوءة بالسوائل على الجلد المصاب.
رائحة كريهة: الغرغرينا، خاصة الغرغرينا الغازية، قد تسبب انبعاث رائحة كريهة من المنطقة المصابة نتيجة العدوى البكتيرية.
الحمى والتعب: يمكن أن تكون الحمى والإرهاق علامات على انتشار العدوى في الجسم.
أنواع الغرغرينا:
هناك عدة أنواع من الغرغرينا، بما في ذلك:
الغرغرينا الجافة: تحدث عادةً بسبب انقطاع تدفق الدم المزمن، حيث يصبح الجلد جافًا، ويظهر بلون غامق، ويتقشر.
الغرغرينا الرطبة: تنشأ بسبب العدوى البكتيرية في الجرح أو الأنسجة المصابة، وتكون المنطقة المصابة متورمة ورطبة، وتنتشر العدوى بسرعة.
الغرغرينا الغازية: نوع خطير جدًا يحدث بسبب عدوى بكتيرية تنتج غازات في الأنسجة المصابة، مما يؤدي إلى ظهور فقاعات تحت الجلد ورائحة كريهة.
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