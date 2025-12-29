4 أطعمة "مفيدة" قد تلحق الضرر بصحتك من حيث لا تدري

الوكيل الإخباري- مع بداية عام جديد، قد تكون عازما على تحسين نظامك الغذائي، لكن بعض الأطعمة التي تعرف بكونها "صحية" قد لا تخلو من المخاطر عندما تساء إدارتها.



فبعض الأطعمة التي تحتل صدارة قوائم "الفوائد" قد تحمل آثارا جانبية خفية عندما نتجاوز الحد المعقول في استهلاكها. لذا، دعنا نستكشف معا أربعة خيارات شائعة تبدو مثالية، لكنها تحتاج إلى توازن وحكمة في التعامل لتجنب تحولها من صديق لصحتك إلى عائق غير متوقع.

الماتشا: الشاي الأخضر السحري الذي قد يسرق حديدك

رغم فوائدها الكبيرة كمضاد للالتهابات ومحسن لوظائف الدماغ، تحتوي الماتشا على مركبات "التانين" التي تعيق امتصاص الحديد في الجسم. وهذا قد يؤدي إلى فقر الدم والشعور المستمر بالإرهاق.



والحل البسيط هو تناول هذا المشروب مع وجبات غنية بفيتامين C، مثل الحمضيات والفلفل الملون، والاكتفاء بكوب واحد يوميا للحصول على فوائده دون أضراره.



الخضروات النيئة: كنز غذائي بمشكلات هضمية

البروكلي والكرنب والملفوف نيئة تحتوي على مركبات طبيعية تسمى goitrogens،، والتي قد تؤثر على عمل الغدة الدرقية عند الإفراط في تناولها. كما أنها تسبب انتفاخا وغازات مزعجة للكثيرين.



وينصح الخبراء بتناولها مطبوخة جزئيا أو بشكل معتدل، وزيادة الكميات تدريجيا لتجنب الآثار الجانبية الهضمية.



الأرز البني: الخيار الصحي الذي يخفي سموم الزرنيخ

مقارنة بالأرز الأبيض، يحتوي الأرز البني على نسبة أعلى من الزرنيخ السام الذي يتراكم من التربة والمياه. والاستهلاك المفرط على المدى الطويل قد يزيد مخاطر الأمراض المزمنة. ولا يعني هذا تجنب الأرز البني تماما، بل يكفي غسله جيدا قبل الطبخ، وتنويع مصادر الكربوهيدرات في النظام الغذائي.



المياه الفوارة: المنعشة التي تهدد مينا أسنانك

رغم مساعدتها في تقليل استهلاك المشروبات السكرية،تحتوي المياه الفوارة على حمض الكربونيك الذي يضعف طبقة المينا الحامية للأسنان مع التناول المستمر طوال اليوم.



والحماية تكمن في الاعتدال (1-3 علب يوميا كحد أقصى) واستخدام الشفاطة لتقليل ملامسة الحمض للأسنان، مع الانتظار ساعة قبل تفريش الأسنان بعد تناولها.

