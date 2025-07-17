4 إجراءات أساسية تقي النساء في سن اليأس من أمراض القلب

الوكيل الإخباري- واشنطن – كشف باحثون أن أربعة من أصل ثمانية إجراءات توصي بها جمعية القلب الأمريكية هي الأكثر تأثيرًا في الوقاية من أمراض القلب لدى النساء في سن اليأس، وهي:

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التحكم في سكر الدم

ضبط ضغط الدم

تحسين جودة النوم

الإقلاع عن النيكوتين



وتأتي النتائج ضمن دراسة حديثة نُشرت في موقع "ميديكال نيوز توداي"، استنادًا إلى بيانات صحية لحوالي 3000 امرأة من دراسة صحة المرأة في الولايات المتحدة، بمشاركة باحثين من كلية طب ألبرت أينشتاين وجامعة بيتسبرغ.



وبحسب الدكتورة سمر الخضري، المؤلفة الرئيسية للدراسة، فإن واحدة فقط من كل 5 نساء تلتزم بالإجراءات الثمانية كاملة، لكن الدراسة أظهرت أن أربعة منها فقط تلعب الدور الأهم في تقليل المخاطر القلبية.



يُذكر أن انقطاع الطمث يرتبط بزيادة احتمال الإصابة بـاضطرابات النوم وأمراض القلب، فيما يُتوقع دخول نحو مليار امرأة حول العالم سن اليأس في عام 2025.