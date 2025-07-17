الخميس 2025-07-17 02:44 م
 

4 إجراءات أساسية تقي النساء في سن اليأس من أمراض القلب

غتع
تعبيرية
 
الخميس، 17-07-2025 01:05 م

الوكيل الإخباري-   واشنطن – كشف باحثون أن أربعة من أصل ثمانية إجراءات توصي بها جمعية القلب الأمريكية هي الأكثر تأثيرًا في الوقاية من أمراض القلب لدى النساء في سن اليأس، وهي:

اضافة اعلان


التحكم في سكر الدم
ضبط ضغط الدم
تحسين جودة النوم
الإقلاع عن النيكوتين


وتأتي النتائج ضمن دراسة حديثة نُشرت في موقع "ميديكال نيوز توداي"، استنادًا إلى بيانات صحية لحوالي 3000 امرأة من دراسة صحة المرأة في الولايات المتحدة، بمشاركة باحثين من كلية طب ألبرت أينشتاين وجامعة بيتسبرغ.


وبحسب الدكتورة سمر الخضري، المؤلفة الرئيسية للدراسة، فإن واحدة فقط من كل 5 نساء تلتزم بالإجراءات الثمانية كاملة، لكن الدراسة أظهرت أن أربعة منها فقط تلعب الدور الأهم في تقليل المخاطر القلبية.


يُذكر أن انقطاع الطمث يرتبط بزيادة احتمال الإصابة بـاضطرابات النوم وأمراض القلب، فيما يُتوقع دخول نحو مليار امرأة حول العالم سن اليأس في عام 2025.

 

24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

النائب ينال فريحات

شؤون برلمانية مدعي عام عمّان يستدعي النائب ينال فريحات

عودة الفخر الشركسي... على خشبة المسرح الجنوبي

مهرجان جرش عودة الفخر الشركسي... على خشبة المسرح الجنوبي

أصالة نصري... سوف تكون في ختام مهرجان جرش 2025 بأمسية تخطف الأنفاس

مهرجان جرش أصالة نصري... سوف تكون في ختام مهرجان جرش 2025 بأمسية تخطف الأنفاس

قفل

طب وصحة تحذير من سبب شائع لارتفاع الضغط

ملحم زين يعتلي خشبة المسرح الجنوبي في مهرجان جرش

مهرجان جرش ملحم زين يعتلي خشبة المسرح الجنوبي في مهرجان جرش

فل

طب وصحة تساعد على التبرز- 5 خضروات تناولها يوميا

ن

طب وصحة غير السهر.. 6 أسباب للهالات السوداء تحت العين

بحضور نقيب المحامين الأردنيين

أخبار محلية ٤٤ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل



 
 





الأكثر مشاهدة