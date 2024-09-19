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4 علاجات منزلية للتخلص من ألم كعب القدم

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-09-2024 03:54 م
الوكيل الإخباري-   يعاني بعض الأشخاص من ألم كعب القدم، ورغم توافر بعض الأدوية المعالجة له، إلا أنه يمكن التخلص من هذا الألم من خلال بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في ذلك.اضافة اعلان


علاجات منزلية للتخلص من ألم كعب القدم
1- الكمادات الباردة
العلاج البارد يمكن أن يساعد في تخفيف ألم أنسجة الكعب الملتهبة، من خلال وضع كيس ثلج مغطى بالقماش على كعب القدم، حيث يمكن أيضًا استخدام كمادة ضغط باردة للمساعدة في إبقاء كيس الثلج في مكانه.

2- الاعتماد على الأحذية المريحة
يمكن للأحذية المريحة والملائمة أن تقلل من مقدار الضغط على كعب القدم، حيث أن هذا الضغط يمكن أن يسبب الألم والانزعاج، لذلك لا ينبغي أن يكون الحذاء سهل الثني لدرجة أنه قابل للطي، ومع ذلك، يجب أن يتمتع الحذاء بانحناء تدريجي يتمتع ببعض المقاومة عند ثني قدمك أو ثنيها.

3- الاعتماد على تمارين التمدد
يمكن أن تساعد تمارين إطالة الساق والعضلات المحيطة في تقليل الضغط على كعب القدم.

4-الموجات فوق الصوتية بالتبريد
يجمع العلاج بالموجات فوق الصوتية بالتبريد بين تطبيق الطاقة الكهرومغناطيسية والعلاج البارد لتخفيف الألم، حيث تبدو الآلة وكأنها عصا كبيرة يتم تحريكها فوق القدم والكاحل.

وجدت الأبحاث أن العلاج بالموجات فوق الصوتية بالتبريد يعد خيارًا علاجيًا فعالاً للأشخاص الذين يعانون من التهاب اللفافة الأخمصية والذين لديهم أيضًا نتوءات الكعب، غالبًا ما يقدم أطباء الأطفال والمعالجون الفيزيائيون هذا العلاج.
 
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