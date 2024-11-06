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4 علامات لارتفاع ضغط الدم المفاجئ في الصباح

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 06-11-2024 07:14 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفاع ضغط الدم هو مرض شائع يصيب الكثيرين حول العالم، ويجب مراقبة أعراضه منعا للدخول في وعكة صحية خطيرة.

ويقول الدكتور المصري إبراهيم سعيد جمعة، أخصائي الباطنة وسوء التغذية، إن ضغط الدم مرض مزمن يجب مراقبته، منعا للتعرض لمشكلات صحية خطيرة مثل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية.

وأضاف لـ"مصراوي"، أن هناك علامات تدل على ارتفاعه في الصباح، مثل الصداع الشديد، خاصةً في مؤخرة الرأس أو الجبهة. وأيضًا، نزيف الأنف يكون أحد أعراض ارتفاع ضغط الدم نتيجة الضغط على الأوعية الدموية الصغيرة في الأنف، ما يؤدي إلى تمزيقها.

ومن أعراضه أيضًا تشوش الرؤية بسبب تلف الأوعية الدموية، وضيق التنفس بسبب عدم ضخ الدم بشكل فعال.

وتوجد علامات أخرى تدل على ارتفاع ضغط الدم:

الدوخة
التعب
الارتباك
اضطراب نبضات القلب

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نصائح لتفادي ارتفاع ضغط الدم:
اتباع نظام غذائي صحي
ممارسة الرياضة بانتظام
الحفاظ على وزن صحي
الإقلاع عن التدخين
تقليل تناول الكافيين
التحكم في التوتر


واختتم قائلاً: "قد لا تلاحظ هذه الأعراض على جميع الأشخاص؛ لذا من المهم قياسه بشكل منتظم إذا ظهر عليك بعضها".

 
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