4 علامات لارتفاع ضغط الدم المفاجئ في الصباح

ويقول الدكتور المصري إبراهيم سعيد جمعة، أخصائي الباطنة وسوء التغذية، إن ضغط الدم مرض مزمن يجب مراقبته، منعا للتعرض لمشكلات صحية خطيرة مثل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية.
وأضاف لـ"مصراوي"، أن هناك علامات تدل على ارتفاعه في الصباح، مثل الصداع الشديد، خاصةً في مؤخرة الرأس أو الجبهة. وأيضًا، نزيف الأنف يكون أحد أعراض ارتفاع ضغط الدم نتيجة الضغط على الأوعية الدموية الصغيرة في الأنف، ما يؤدي إلى تمزيقها.
ومن أعراضه أيضًا تشوش الرؤية بسبب تلف الأوعية الدموية، وضيق التنفس بسبب عدم ضخ الدم بشكل فعال.
وتوجد علامات أخرى تدل على ارتفاع ضغط الدم:
الدوخة
التعب
الارتباك
اضطراب نبضات القلب
نصائح لتفادي ارتفاع ضغط الدم:
اتباع نظام غذائي صحي
ممارسة الرياضة بانتظام
الحفاظ على وزن صحي
الإقلاع عن التدخين
تقليل تناول الكافيين
التحكم في التوتر
واختتم قائلاً: "قد لا تلاحظ هذه الأعراض على جميع الأشخاص؛ لذا من المهم قياسه بشكل منتظم إذا ظهر عليك بعضها".
-
أخبار متعلقة
-
طعام في عشائك يحمي من الجلطات ويخفض الكوليسترول
-
لماذا تؤلم جروح الورق بشدة؟
-
عادة شائعة تحول القهوة إلى كارثة- احذر هذا الأمر
-
كيف يمكن التغلب على الانزلاق الغضروفي؟
-
خصائص فيتامين د ومصادره
-
علامات مبكرة تشير للإصابة بهذا المرض الخطير!
-
هل يمكن تناول قشر الكاكا؟
-
هل توفر الكمامة حماية عند استخدامها من طرف واحد؟