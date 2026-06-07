5 أطعمة تساعد على ترطيب الجسم وتحمي من الجفاف

ومن أبرز هذه الأطعمة:
الخيار: يحتوي على نحو 96% من الماء، ويعد من أكثر الأطعمة ترطيباً للجسم.
الطماطم: تضم حوالي 94% من الماء، وتوفر مجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.
الفراولة: تحتوي على نحو 92% من الماء، إضافة إلى الألياف وفيتامين "سي".
البطيخ: من أشهر الفواكه المرطبة، إذ تصل نسبة الماء فيه إلى 92%.
الغريب فروت: يحتوي على نحو 90% من الماء، ويتميز بغناه بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.
ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الأطعمة تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة خلال الطقس الحار أو عند زيادة النشاط البدني، لكنها لا تغني عن شرب كميات كافية من الماء يومياً.
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