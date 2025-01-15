5 فواكه تقوي جهاز المناعة في فصل الشتاء

الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الشتاء، يصبح من الضروري تعزيز جهاز المناعة لحماية الجسم من الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والإنفلونزا. ويعد تناول الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن أحد أفضل الطرق لتحقيق ذلك. إليك أبرز الفواكه التي تعزز المناعة خلال هذا الموسم:



البرتقال والحمضيات: تعتبر الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت غنية بفيتامين "C"، الذي يعزز قدرة الجسم على مقاومة الفيروسات والبكتيريا، ويساهم في تحفيز خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.



الكيوي:

يعد الكيوي من الفواكه المثالية لتعزيز المناعة بفضل محتواه الغني بفيتامين "C"، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.



الرمان:

يحتوي الرمان على مضادات أكسدة قوية تساعد على تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من العدوى، فضلاً عن فيتامين "C" الذي يعزز الشفاء السريع للأنسجة.



التفاح:

التفاح هو غذاء غني بالفيتامينات والمعادن التي تدعم المناعة، كما يحتوي على الألياف التي تعزز من صحة الجهاز الهضمي، مما يساعد في مقاومة الأمراض الموسمية.



التوت:

التوت، سواء كان توت العنب البري أو توت الفراولة، يعد من أفضل الفواكه المساعدة في تقوية المناعة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين "C"، مما يحمي الجسم من الفيروسات والبكتيريا.



احرص على إضافة هذه الفواكه إلى نظامك الغذائي هذا الشتاء لتقوية جهازك المناعي ومكافحة الأمراض الموسمية.

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