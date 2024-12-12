5 فواكه حمراء تعزز صحة القلب.. ما هي؟

توت العليق: يتميز توت العليق بخصائص مضادة للالتهابات وقدرته على تحسين ضغط الدم وخفض الكوليسترول الضار، مما يجعله خيارًا ممتازًا لصحة القلب، يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الحلويات.
الطماطم: تحتوي على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة تصل إلى 26% عند تناولها بانتظام، خاصة عند طهوها، إذ يزيد ذلك من امتصاص الليكوبين.
التفاح : تناول تفاحة يوميًا يساعد على خفض الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 40%. وقشور التفاح تحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة، لذا ينصح بتناول التفاح كاملاً بدلاً من العصير.
الفراولة: غنية بالألياف القابلة للذوبان وإنزيم البكتين الذي يساعد على تقليل الكوليسترول الضار.
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