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5 فواكه حمراء تعزز صحة القلب.. ما هي؟

تغ
تعبيرية
الخميس، 12-12-2024 10:37 ص

الوكيل الإخباري-   أثبتت دراسات عدة أن تناول الفواكه يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، التي تعد السبب الرئيس للوفيات عالميًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. 

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وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمس فواكه حمراء تعزز صحة القلب:  

الكرز: يحتوي الكرز على الأنثوسيانين، وهو مضاد للأكسدة ويعزز صحة الأوعية الدموية، ويمكن تناوله طازجًا أو مجففًا، كما يمكن إضافته إلى السلطات، والحبوب، والعجين لتعزيز النكهة والفوائد الصحية.  

توت العليق: يتميز توت العليق بخصائص مضادة للالتهابات وقدرته على تحسين ضغط الدم وخفض الكوليسترول الضار، مما يجعله خيارًا ممتازًا لصحة القلب، يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الحلويات.  

الطماطم: تحتوي  على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة تصل إلى 26% عند تناولها بانتظام، خاصة عند طهوها، إذ يزيد ذلك من امتصاص الليكوبين.  

التفاح : تناول تفاحة يوميًا يساعد على خفض الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 40%. وقشور التفاح تحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة، لذا ينصح بتناول التفاح كاملاً بدلاً من العصير.

الفراولة: غنية بالألياف القابلة للذوبان وإنزيم البكتين الذي يساعد على تقليل الكوليسترول الضار.

 

لبنان 24

 

 
gnews

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