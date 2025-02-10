5 مشروبات طبيعية تساعد في الوقاية من سرطان القولون

الوكيل الإخباري- يُعد سرطان القولون ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم، وهو السبب الثاني الرئيسي للوفاة بسبب السرطان. الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا هم الأكثر عرضة للإصابة به، ولهذا فإن الوقاية والكشف المبكر يعدان أمرين بالغين في الأهمية. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة، فإن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون وغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

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ما هو سرطان القولون؟ سرطان القولون والمستقيم يبدأ في القولون (الأمعاء الغليظة) أو المستقيم، وهما جزءان من الجهاز الهضمي. تنمو الخلايا خارج نطاق السيطرة، مما يؤدي إلى الإصابة بالمرض. في كثير من الأحيان، قد لا تظهر أعراض السرطان في المراحل المبكرة. من بين الأعراض الشائعة: الإسهال والإمساك، ظهور الدم في البراز، آلام البطن، فقدان الوزن غير المبرر، التعب، وانخفاض مستويات الحديد في الدم.



عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالمرض: العمر، التاريخ العائلي للإصابة بالمرض، التدخين، السمنة، ونمط الحياة. لذا فإن الحفاظ على نمط حياة صحي مهم للغاية لتقليل هذه المخاطر.



أفضل المشروبات التي قد تساعد في الوقاية من سرطان القولون

1- الشاي الأخضر غني بالكاتيكين، وهو مضاد أكسدة قوي. يساعد الشاي الأخضر في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. دراسة أجريت في 2024 أظهرت تأثير الشاي الأخضر كمضاد للأورام.

2- حليب الكركم (الحليب الذهبي) الكركم يحتوي على الكركمين، وهو مركب مضاد للالتهابات ومضاد للسرطان. إضافة الحليب الذهبي (لاتيه الكركم) إلى نظامك الغذائي قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

3- عصير الصبار يعزز حركة الأمعاء ويهدئ الجهاز الهضمي. كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في الوقاية من الأمراض الخطيرة.

4 - مشروب الزنجبيل يحتوي على مركب الجينجيرول، الذي له خصائص مضادة للسرطان. كما أنه يساعد في تخفيف الأعراض المزعجة مثل الانتفاخ ويدعم الهضم.

5- عصير البنجر غني بالألياف ومضادات الأكسدة، مما يعزز صحة القولون ويشجع على نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.