6 طرق للوقاية من آلام المفاصل في الشتاء

نصائح لتقليل ألم المفاصل في الشتاء
الحفاظ على الدفء
ارتداء الملابس المناسبة، وخاصة الطبقات الحرارية، يساعد في حماية المفاصل من البرد، ويمكن استخدام وسائد التدفئة أو الاستحمام بالماء الدافئ لتحسين الدورة الدموية وتقليل التصلب.
النشاط البدني المنتظم
رغم صعوبة ممارسة الرياضة في الشتاء، فإن التمارين الخفيفة مثل اليوجا أو ركوب الدراجة في الأماكن المغلقة تعزز مرونة المفاصل وتخفف التصلب، ويُنصح بالتمدد يوميًا للحفاظ على الليونة.
التغذية الصحية
يُسهم تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا-3، مثل الأسماك الدهنية وبذور الكتان، في تقليل الالتهابات، كما أن الحرص على الأطعمة الغنية بفيتامين "د" ومضادات الأكسدة يزيد صحة العظام ويخفف من حدة الآلام.
الحفاظ على الترطيب
شرب الماء بكميات كافية خلال الشتاء يمنع جفاف المفاصل ويحافظ على مرونتها، استبدل المشروبات السكرية أو المليئة بالكافيين بالشاي العشبي والماء.
إدارة الوزن
زيادة الوزن تضغط على المفاصل، ما يؤدي إلى تفاقم الألم، لذا، فالحفاظ على وزن صحي من خلال النظام الغذائي والتمارين يخفف من هذا الضغط.
الاستفادة من العلاجات المساندة
جلسات العلاج الطبيعي واستخدام الأدوية المضادة للالتهابات بانتظام توفر تخفيفًا ملحوظًا للألم، والمكملات الغذائية مثل فيتامين "د" يمكن أن تكون فعالة، بشرط تناولها بإشراف طبي.
ويؤكد الخبراء، أن اتباع هذه النصائح يقلل بشكل كبير من تأثير الطقس البارد على صحة المفاصل، ويتيح للمصابين التمتع بحياة أفضل خلال فصل الشتاء القاسي.
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