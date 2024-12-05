6 طرق للوقاية من آلام المفاصل في الشتاء

الوكيل الإخباري- مع حلول فصل الشتاء، يعاني العديد من الأشخاص من تفاقم آلام المفاصل، خاصةً أولئك المصابين بأمراض مزمنة، مثل التهاب المفاصل أو هشاشة العظام، فيما يؤدي الطقس البارد إلى تقلص الدورة الدموية حول المفاصل، مما يزيد من التصلب والتورم، كما أن قلة الحركة خلال هذه الفترة تفاقم الألم بسبب ضعف العضلات التي تدعم المفاصل.



نصائح لتقليل ألم المفاصل في الشتاء

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الحفاظ على الدفء

ارتداء الملابس المناسبة، وخاصة الطبقات الحرارية، يساعد في حماية المفاصل من البرد، ويمكن استخدام وسائد التدفئة أو الاستحمام بالماء الدافئ لتحسين الدورة الدموية وتقليل التصلب.



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