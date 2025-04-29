الثلاثاء 2025-04-29 03:55 م
 

6 نصائح لتفادي العدوى أثناء تجمعات العطلات

لارل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 03:12 م

الوكيل الإخباري-   تشكل التجمعات العائلية في العطلات بيئة خصبة لانتقال العدوى، خاصةً بين الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، إلا أن بعض الخطوات البسيطة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

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6 نصائح للوقاية من العدوى:
التطعيمات أولًا: تأكد من الحصول على لقاح الإنفلونزا، والمكورات الرئوية، وفيروس RSV، خاصةً لكبار السن.
غسل اليدين باستمرار: من أهم وسائل الوقاية، خصوصًا بعد لمس الأسطح أو قبل تناول الطعام.
تجنّب المرضى: حاول تقليل الاتصال المباشر مع المصابين بنزلات البرد أو أمراض المعدة.
احذر الأماكن المزدحمة: خصوصًا المغلقة أو سيئة التهوية، حيث تزداد احتمالات انتقال الجراثيم.
اهتم بالتغذية: تناول الطعام الطازج وابتعد عن الأطعمة الملوثة، وابدأ بتناول فيتامين C قبل بداية الموسم.
عزز مناعتك: نم جيدًا، مارس الرياضة، وتناول وجبات متوازنة لتحصين جسمك ضد العدوى.

 

الكونسلتو 

 
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