6 نصائح لتفادي العدوى أثناء تجمعات العطلات

6 نصائح للوقاية من العدوى:
التطعيمات أولًا: تأكد من الحصول على لقاح الإنفلونزا، والمكورات الرئوية، وفيروس RSV، خاصةً لكبار السن.
غسل اليدين باستمرار: من أهم وسائل الوقاية، خصوصًا بعد لمس الأسطح أو قبل تناول الطعام.
تجنّب المرضى: حاول تقليل الاتصال المباشر مع المصابين بنزلات البرد أو أمراض المعدة.
احذر الأماكن المزدحمة: خصوصًا المغلقة أو سيئة التهوية، حيث تزداد احتمالات انتقال الجراثيم.
اهتم بالتغذية: تناول الطعام الطازج وابتعد عن الأطعمة الملوثة، وابدأ بتناول فيتامين C قبل بداية الموسم.
عزز مناعتك: نم جيدًا، مارس الرياضة، وتناول وجبات متوازنة لتحصين جسمك ضد العدوى.
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