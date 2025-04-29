6 نصائح لتفادي العدوى أثناء تجمعات العطلات

الوكيل الإخباري- تشكل التجمعات العائلية في العطلات بيئة خصبة لانتقال العدوى، خاصةً بين الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، إلا أن بعض الخطوات البسيطة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

اضافة اعلان



6 نصائح للوقاية من العدوى:

التطعيمات أولًا: تأكد من الحصول على لقاح الإنفلونزا، والمكورات الرئوية، وفيروس RSV، خاصةً لكبار السن.

غسل اليدين باستمرار: من أهم وسائل الوقاية، خصوصًا بعد لمس الأسطح أو قبل تناول الطعام.

تجنّب المرضى: حاول تقليل الاتصال المباشر مع المصابين بنزلات البرد أو أمراض المعدة.

احذر الأماكن المزدحمة: خصوصًا المغلقة أو سيئة التهوية، حيث تزداد احتمالات انتقال الجراثيم.

اهتم بالتغذية: تناول الطعام الطازج وابتعد عن الأطعمة الملوثة، وابدأ بتناول فيتامين C قبل بداية الموسم.

عزز مناعتك: نم جيدًا، مارس الرياضة، وتناول وجبات متوازنة لتحصين جسمك ضد العدوى.