7 أسباب تدفعك لشرب الماء على معدة فارغة يوميًا

أسباب تدفعك لشرب الماء على معدة فارغة يوميًا
تحسين الحالة المزاجية والنوم والإدراك
تنظيم درجة حرارة الجسم
التخلص من السموم
تحسين توصيل الأكسجين إلى الأعضاء
ترطيب البشرة وتغذيتها
فقدان الوزن
تنظيم حركة الأمعاء
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