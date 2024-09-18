7 أسباب تدفعك لشرب الماء على معدة فارغة يوميًا

الوكيل الإخباري- يُعد شرب الماء من أبسط العادات وأكثرها أهمية في الروتين اليومي للحفاظ على صحة الجسم، بدءا من تعزيز عملية الأيض إلى تنظيم حركة الأمعاء، حيث يمكن لكوب من الماء على معدة فارغة أن يسهم بشكل كبير في تحسين صحتك العامة.



أسباب تدفعك لشرب الماء على معدة فارغة يوميًا

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تحسين الحالة المزاجية والنوم والإدراك