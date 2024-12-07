7 علامات تحذيرية لضعف الدورة الدموية الخطير

وبهذا الصدد، يقدم الدكتور كايوان خان، الطبيب العام في عيادة هانا لندن، 7 علامات تحذيرية لضعف الدورة الدموية يجب الانتباه إليها:
- شحوب الجلد
يحدث الشحوب أو الزرقة في الجلد عندما يقل تدفق الدم، ما يقلل من عدد خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين. كما قد يصبح الجلد جافا وباهتا.
وإذا لاحظت هذه التغيرات، يوصي الدكتور خان بزيارة الطبيب العام لإجراء فحص دم لتحديد الأسباب المحتملة مثل فقر الدم أو نقص الفيتامينات.
- الدوالي
تعرف الدوالي بأنها أوردة منتفخة وملتوية تظهر غالبا في الساقين. وتحدث هذه الحالة بسبب ضعف صمامات الأوردة، ما يتسبب في تجمع الدم بدلا من تدفقه بكفاءة إلى القلب.
وإذا تُركت دون علاج، يمكن أن تتفاقم مع مرور الوقت، لذا من المهم زيارة الطبيب إذا كانت لديك دوالي أو أعراض مثل الألم أو التورم.
- تساقط الشعر
قد يشير تساقط الشعر إلى ضعف الدورة الدموية. فعندما لا يصل الدم المحمل بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر، يصبح الشعر هشا وضعيفا، ما يؤدي إلى تساقطه.
وفي الطقس البارد أو لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية تؤثر على الدورة الدموية، قد يكون هذا العامل مساهما في تساقط الشعر.
- التعب والإرهاق
قد يشير الشعور المستمر بالتعب أو الخمول إلى ضعف الدورة الدموية. فعندما يكون تدفق الدم مقيدا، تفتقر العضلات والأنسجة إلى الأكسجين والعناصر المغذية التي تحتاجها، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب المستمر.
كما أن ضعف الدورة الدموية يؤثر على قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته، ما يجعلك تشعر بالبرد أكثر من المعتاد.
- الشعور بالبرد
قد يدل الشعور بالبرد المستمر على ضعف الدورة الدموية. ففي حالات مثل متلازمة رينود، يتوقف تدفق الدم بشكل صحيح إلى أطراف الأصابع والقدمين، ما يؤدي إلى تغير لون الجلد إلى الأبيض أو الأزرق. ويمكن أن يسبب ذلك أيضا ألما ووخزا في الأطراف.
- تقلصات مؤلمة
إذا كنت تعاني من تقلصات أو آلام في الساقين أثناء ممارسة الرياضة، فقد يكون ذلك نتيجة لضعف الدورة الدموية. وعندما لا يتمكن الدم من تلبية احتياجات العضلات بسبب تدفق الدم غير الكافي، يحدث التشنج.
وإذا استمر الألم بعد الراحة وظهر مع كل حركة، قد يكون ذلك مؤشرا على وجود مشكلة في الدورة الدموية.
- الجروح بطيئة الالتئام
إذا لاحظت أن الجروح أو الإصابات تستغرق وقتا أطول من المعتاد للشفاء، فقد يكون ذلك بسبب ضعف الدورة الدموية. ويشير عدم وصول الدم إلى المنطقة المصابة إلى وجود صعوبة في توفير الخلايا المناعية اللازمة للشفاء، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.
ويوصي الدكتور خان بمراجعة الطبيب العام عند ملاحظة أي من هذه الأعراض.
روسيا اليوم
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