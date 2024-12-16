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7 نصائح سهلة لخفض الوزن خلال الشتاء

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تعبيرية
الإثنين، 16-12-2024 10:41 ص

الوكيل الإخباري-   يمكنك إنقاص الوزن في الشتاء دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية (الجيم)، من خلال خطوات بسيطة تعزز حرق السعرات الحرارية والتمثيل الغذائي، بينما تحصل على المغذيات التي تحتاجها لمد الجسم بالطاقة.

إليك 7 نصائح يسهل اتباعها، بحسب "إيكونوميك تايمز":
·       تناول خضروات الموسم بكثرة، على حساب النشويات.
·       أضف الكركم، والزنجبيل، والقرفة، والفلفل الأسود، لتعزيز حرق الدهون.

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 ·       احرص على شرب الماء والسوائل الدافئة والمشروبات الخالية من الكافيين.
·       تجنب الأطعمة المقلية قدر الإمكان، وتناول مكانها الحساء الشتوي، مثل شوربة العدس.
·       احرص على اختيار الكربوهيدرات الصحية، مثل الخبز المصنوع من القمح الكامل، وحبوب الشوفان، والبطاطا الحلوة.
·       الوجبات الخفيفة الذكية هي ما تحتوي على خضروات ومكسرات وفواكه وبيض وبذور.
·       الطهي على البخار، وشوي اللحوم، وضبط كمية الزيوت في الطعام، وخاصة المضافة إلى الصلصات، يحد مدخلات الجسم من السعرات. 

 

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