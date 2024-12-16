7 نصائح سهلة لخفض الوزن خلال الشتاء

إليك 7 نصائح يسهل اتباعها، بحسب "إيكونوميك تايمز":
· تناول خضروات الموسم بكثرة، على حساب النشويات.
· أضف الكركم، والزنجبيل، والقرفة، والفلفل الأسود، لتعزيز حرق الدهون.
· تجنب الأطعمة المقلية قدر الإمكان، وتناول مكانها الحساء الشتوي، مثل شوربة العدس.
· احرص على اختيار الكربوهيدرات الصحية، مثل الخبز المصنوع من القمح الكامل، وحبوب الشوفان، والبطاطا الحلوة.
· الوجبات الخفيفة الذكية هي ما تحتوي على خضروات ومكسرات وفواكه وبيض وبذور.
· الطهي على البخار، وشوي اللحوم، وضبط كمية الزيوت في الطعام، وخاصة المضافة إلى الصلصات، يحد مدخلات الجسم من السعرات.
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