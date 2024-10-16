8 نصائح للسيطرة على العصبية الزائدة

الوكيل الإخباري- تعاني بعض النساء من نوبات مفاجئة أو متكررة من الغضب، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، بعضها يتعلق بالصحة العضوية وعوامل أخرى مرتبطة بالحالة النفسية.



أسباب الغضب عند النساء

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1- الاضطرابات الهرمونية

عادةً ما تشعر النساء بالغضب أثناء الحمل وخلال فترة الدورة الدورة الشهرية، نظرًا للاضطرابات التي تشهدها مستويات الهرمونات بالجسم وتأثيراتها السلبية على الحالة المزاجية.



2- الضغوط اليومية

قد تكون نوبات الغضب لدى النساء ناتجة عن الضغط العصبي الذي يتعرضن له على مدار اليوم، سواء في العمل أو بحياتهن الشخصية، وما يصاحبه من توتر وقلق وحزن.



3- قلة النوم

تصبح المرأة أكثر انفعالًا، إذا لم تنم لساعات كافية كل ليلة، لأن قلة النوم من العوامل التي تؤثر سلبًا على الصحة النفسية، حيث تؤدي إلى تقلب المزاج وسرعة الغضب.



4- نقص الفيتامينات

يجب على المرأة سريعة الغضب إجراء تحليل الفيتامينات، لأن الانفعال من أعراض نقص بعضها بالجسم، مثل فيتامين د وفيتامين B12 وحمض الفوليك.



5- الإصابة ببعض الأمراض

نوبات الغضب أكثر شيوعًا لدى النساء المصابات ببعض المشكلات الصحية، مثل الصداع النصفي والتهاب المفاصل.



6- التعرض لأحداث مؤلمة

قد يظل تأثير الأحداث المؤلمة، مثل فقدان شخص عزيز أو الانفصال، مستمرًا لدى بعض النساء، مما يجعلهن أكثر عصبية في التعامل مع المحيطين بهن، خاصةً عند التواجد في مكان الواقعة.



طرق السيطرة على نوبات الغضب عند النساء



- تجنب المواقف والأفكار والأماكن التي تثير الغضب بشكل متكرر.



- عدم كتم المشاعر المرتبطة بنوبات الغضب، لأن التحدث يساعد على الشعور بالارتياح.



- التنفس بعمق وببطء في حالة الشعور بالغضب.



- ممارسة تمارين اليوجا، لتهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء.



- ممارسة الرياضة بانتظام.



- الحصول على قسط كافٍ من النوم، لتحسين المزاج وزيادة القدرة على التعامل مع الضغوط اليومية.



- اتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والمعادن.



- طلب المساعدة من أخصائي الصحة النفسية، إذا لم تجدِ النصائح السابقة نفعًا.