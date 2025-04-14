FDA تحدد شروطا جديدة.. متى يُعتبر الطعام المعلب صحيا ؟

وبموجب القواعد الجديدة، يجب أن تحتوي المنتجات التي تستخدم مصطلح "صحي" على مكونات من مجموعات غذائية محددة مثل الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، الألبان، أو البروتينات. كما وضعت الإدارة حدودًا لكمية السكريات المضافة، الصوديوم، والدهون المشبعة.
وبذلك تُمنع بعض الأطعمة الشائعة مثل الحبوب السكرية، الزبادي المحلى، والخبز الأبيض من استخدام مصطلح "صحي"، بينما يُسمح لأطعمة مثل الأفوكادو، زيت الزيتون، السلمون، البيض، والمكسرات باستخدامه.
لأول مرة، أصبحت المياه أيضًا خاضعة لتصنيف "صحي" بحسب المعايير الجديدة.
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